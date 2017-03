Mỹ cấm máy bay nước mình tiếp cận máy bay của Nga

Các đại diện quốc phòng của Mỹ và Nga đã thực hiện một hội nghị video về hoạt động chuyến bay an toàn ở Syria hôm 10-11, CNN đưa tin.

Mỹ đã ban hành một chỉ lệnh cấm phi công Mỹ tiếp cận máy bay Nga gần hơn 32,2 km trong lúc bay trên bầu trời Syria. Ngoài ra, nếu máy bay Nga được phát hiện xuất hiện trong khu vực tác chiến của quân đội Mỹ thì bất kỳ lực lượng nào của Mỹ đều phải hủy bỏ hoạt động của mình trong khu vực đó. Nhiều cuộc không kích của Mỹ đã bị hủy bỏ theo quy tắc đó.

Chiến đấu cơ Su-34 của Nga không kích tại Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo CNN, phía Mỹ quan ngại về tình huống có thể xảy ra mà trong đó phi công có thể buộc phải nhảy dù trên lãnh thổ Syria và những tình huống như vậy cũng không thể chấp nhận được đối với Nga.

Đại diện Lầu Năm Góc cho hay cuộc gặp kéo dài 1,5 giờ này “rất hữu ích” và truyền thông Nga đưa tin hai bên đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này. Cho đến nay, tài liệu này vẫn chưa được tiết lộ công khai.

Đây không phải là những cuộc đàm phán đầu tiên về vấn đề này. Trong hai tuần qua, Nga và Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động bay trên bầu trời Syria.

Cả hai bên hiện đã tiến hành các cuộc thảo luận về việc ngăn chặn các vụ vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được xem là vấn đề quan trọng không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với các đồng minh NATO.

Trong một loạt các cuộc không kích chống IS gần đây, lực lượng khủng bố đã chịu nhiều thiệt hại đáng kể, theo CNN. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng quân đội Nga đã tấn công ít nhất 55 mục tiêu của IS, phá hủy nhiều trung tâm hậu cần quan trọng của IS.