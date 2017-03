Mỹ cần hối thúc lập COC

Báo Bưu Điện Hoa Nam (Hong Kong) cho biết thêm hôm 3-5, trong chặng dừng chân ở Singapore, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã yết kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Trung Quốc muốn lôi kéo các nước

Ông Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng nâng cấp quan hệ với Singapore và đề xuất hai nước nên xem xét hợp tác xây dựng nền tảng tài chính khu vực, trao đổi an ninh và quốc phòng đồng thời phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Thủ tướng Lý Hiển Long nói Singapore sẵn sàng giúp đào sâu quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Trung Quốc.

Trong các cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng An ninh quốc gia và nội vụ Teo Chee Hean, Bộ trưởng cố vấn Lý Quang Diệu và Ngoại trưởng K Shanmugam, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ tuân thủ con đường phát triển hòa bình, chính sách thúc đẩy hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng và xem việc phát triển quan hệ với các nước láng giềng là ưu tiên cao nhất trong chính sách ngoại giao.

Báo Bưu Điện Hoa Nam dẫn lời GS Đỗ Ký Phong ở Viện Khoa học xã hội Trung Quốc ghi nhận chuyến thăm của ông Vương Nghị đến bốn nước Thái Lan, Indonesia, Singapore và Brunei nhằm lôi kéo các nước này về gần với Trung Quốc hơn.

GS Trương Minh Lương ở ĐH Ký Nam (Trung Quốc) nhận định qua chuyến thăm bốn nước Đông Nam Á của ông Vương Nghị, Trung Quốc hy vọng các nước này có thể giúp Bắc Kinh chống đỡ tác động của Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) tại Singapore cuối tháng này.

Chiến lược toàn diện của Mỹ

Tạp chí The Diplomat (Nhật) ngày 3-5 đã đăng bài viết với nhan đề Mỹ và thách thức tại biển Đông của hai tác giả Patrick M.Cronin và Alexander Sullivan ở Chương trình An ninh châu Á-Thái Bình Dương, Trung tâm an ninh mới của Mỹ (CNAS).

Các tác giả cho rằng ngoại giao chưa phải là công cụ đủ mạnh để chế ngự căng thẳng tại biển Đông và Mỹ cần xem xét thêm các chính sách khác.

Hai tác giả cho rằng Mỹ phải đưa ra các bước vững chắc nhằm nâng cao khả năng của các đồng minh và đối tác, gia tăng mức độ tin cậy của luật hàng hải quốc tế, tăng cường sức mạnh của ASEAN, thiết lập các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các đồng minh, đối tác và Trung Quốc.

Các biện pháp này nhằm mục đích góp phần làm giảm khả năng tính toán sai lầm dẫn đến mâu thuẫn không cần thiết. Hai tác giả ghi nhận chiến lược của Mỹ phải bao gồm toàn diện các lãnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao và quân sự.

Bảo vệ phòng vệ cấp thấp

Hai tác giả đề nghị các vấn đề như sau:

- Mỹ công nhận quyền bảo vệ biên giới của Trung Quốc nhưng Trung Quốc cũng nên thừa nhận quyền của các nước láng giềng. Mỹ cần tập trung vào khả năng phòng vệ cấp thấp bao gồm an ninh hàng hải dưới ngưỡng quân đội, hỗ trợ về tình báo, giám sát và trinh sát.

- Hải quân Mỹ và cảnh sát biển cần tăng cường công tác đào tạo và cung cấp các dịch vụ hàng hải cho các đối tác, tập trung vào hoạt động an toàn của tàu ngầm cho các quốc gia thiếu kinh nghiệm như Việt Nam.

- Đẩy mạnh các biện pháp xây dựng lòng tin giữa quân đội, phối hợp đào tạo cấp thấp liên quan đến lợi ích chung như hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và chống cướp biển.

- Đưa Trung Quốc vào các nỗ lực quân sự khu vực. Việc Bắc Kinh chấp nhận tham gia diễn tập RIMPAC 2014 là tín hiệu đáng khích lệ.

Các ưu tiên về ngoại giao

Hai tác giả Patrick M. Cronin và Alexander Sullivan đề nghị Mỹ cần:

- Tiến tới phê chuẩn Công ước LHQ về biển Đông (UNCLOS). UNCLOS sẽ thúc đẩy tiến tới thỏa thuận quốc tế dựa trên luật hàng hải. Tiếp tục ủng hộ vụ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế vì tạo ra tiền lệ quan trọng.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo trung tâm của ASEAN và hối thúc tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử tại biển Đông (COC). Trong tương lai gần, Mỹ cần đào sâu quan hệ với Brunei, nước chủ tịch ASEAN năm 2013. Điều đáng khích lệ là Brunei đã làm rõ các nước thành viên ASEAN đều có quyền thảo luận về vấn đề an ninh hàng hải.

- Tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Indonesia bởi Indonesia có tiếng nói quan trọng tại ASEAN và khu vực. Indonesia không tham gia tranh chấp tại biển Đông, vì thế nước này có thể đóng vai trò trung gian cho các bên liên quan.

Tân Văn xã đưa tin ngày 3-5, tại căn cứ hải quân TP Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam, hải quân Trung Quốc đã làm lễ khai trương hoạt động tàu chiến khu trục tên lửa mới Nhạc Dương. Tàu dài 130 m, rộng 16 m, có trọng tải 4.000 tấn, thuộc biên chế hạm đội biển Hoa Nam. Tàu có chức năng trinh sát xa bờ, phòng không và chống tàu ngầm. Đây là thế hệ tàu chiến mới của hải quân Trung Quốc, có thể tác chiến độc lập hoặc hợp đồng tác chiến.

