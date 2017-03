Mỹ cản Nga tham gia chiến dịch đánh Raqqa

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố liên minh chống IS đã quyết định bắt đầu chuẩn bị bao vây căn cứ IS ở Raqqa (Syria). Thời điểm cụ thể chưa được ấn định. 13 nước tham gia hội nghị gồm Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Úc, New Zealand, Đan Mạch, Na Uy, Bỉ, Canada.

Ông Ashton Carter khẳng định phụ trách đánh Raqqa sẽ là các lực lượng Syria do Mỹ xác định và huấn luyện. Ông khẳng định các lực lượng của liên minh không tham gia trực tiếp và Nga cũng sẽ không được tham gia.





Kênh truyền hình France 24 nhận định sở dĩ liên minh mở cùng lúc hai chiến dịch đánh Raqqa và đánh Mosul (Iraq) để ngăn chặn bọn IS chuyển quân qua lại giữa hai mặt trận. Ước tính có 5.000-6.000 quân IS ở Mosul và 3.000-4.000 quân ở Raqqa.

Ngày 25-10, bộ tổng tham mưu Nga đánh giá đã có 300 quân IS từ Mosul ở Iraq di chuyển sang Deir Ezzor ở Syria (ảnh). Phía Nga cho biết Nga đang ngày đêm giám sát biên giới Iraq và Syria bằng máy bay không người lái và nhiều phương tiện tình báo khác để sẵn sàng đánh trả quân IS.