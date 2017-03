Mỹ chính thức tố Nga tấn công mạng, can thiệp bầu cử Mỹ

Ngày 7-10, Mỹ chính thức cáo buộc Nga tấn công hệ thống mạng của đảng Dân chủ cũng như một số tổ chức và chính trị gia quan trọng, ăn cắp và tiết lộ các email trong nội bộ đảng Dân chủ nhằm can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Báo New York Times (Mỹ) dẫn tuyên bố từ Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper Jr. và từ Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Tháng 7 vừa rồi, ngay trước thềm đại hội đảng Dân chủ trao đề cử ứng viên tổng thống cho bà Hillary Clinton, xuất hiện một số email về các cuộc thảo luận trong nội bộ đảng Dân chủ, có ý thiên vị bà Clinton hơn đối thủ Bernie Sanders. Vụ việc đã khiến Chủ tịch đảng Dân chủ Debbie Wasserman từ chức ngày trước thời điểm diễn ra đại hội.



Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper Jr. Ảnh: AP

Các emai phía Nga tiết lộ trên trang web của Wikileaks và hai trang web khác là DCLeaks.com và Guccufer 2.0, được Mỹ nhận diện là có liên quan đến tình báo Nga.

“Dựa vào quy mô và tính nhạy cảm của việc này, chúng tôi tin rằng chỉ có Nga có thể chỉ đạo việc này” - theo tuyên bố của Cơ quan Tình báo Mỹ và Bộ An ninh nội địa Mỹ. Tuyên bố không nêu đích danh Tổng thống Nga Vladimir Putin.



Các nhân vật liên quan việc Mỹ tố Nga tấn công mạng, can thiệp bầu cử Mỹ: Ứng viên tổng thống Dân chủ Clinton, Tổng thống Nga Putin, ứng viên tổng thống Cộng hòa Trump, người sáng lập Wikileaks Julian Assange. Ảnh: REUTERS

Mỹ chính thức đưa ra cáo buộc hai ngày trước khi diễn ra cuộc tranh luận thứ hai giữa ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton và ứng viên tổng thống Cộng hòa Donald Trump và một tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử.

Bà Clinton đồng tình quan điểm của chính phủ Mỹ quy Nga là thủ phạm. Còn ông Trump lại bác bỏ, cho rằng thủ phạm có thể là một nước khác, chẳng hạn Trung Quốc.

Câu hỏi đặt ra là liệu rồi ông Obama sẽ trả đũa Nga thế nào, mà không khiến cuộc xung đột về an ninh mạng với Nga leo thang trong thời gian một tháng trước ngày bầu cử tổng thống này. Theo New York Times, hiện một số cố vấn ông Obama đang cân nhắc nhiều khả năng trả đũa, từ trừng phạt kinh tế đến tấn công mạng các mục tiêu của Nga.