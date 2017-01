‘Mỹ chưa thể bắn hạ tên lửa Triều Tiên’

Theo hãng tin Bloomberg, trong báo cáo thường niên công bố hôm 9-1, văn phòng thử vũ khí của Lầu Năm Góc cho hay hệ thống đánh chặn dưới đất trị giá 36 tỉ USD của Mỹ đã cho thấy “khả năng hạn chế trong việc bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước tên lửa đạn đạo xuyên lục địa”.

Xác suất để Mỹ thành công trong việc đánh chặn tên lửa nhằm vào nước này là không thể xác định chính xác “do thiếu các vụ thử dưới mặt đất” thông qua các cuộc “mô phỏng và mô hình hóa” cụ thể, theo một tài liệu đánh giá được gửi đến ủy ban quốc phòng quốc hội và giới chức Lầu Năm Góc.



Hệ thống đánh chặn dưới đất của Mỹ đặt tại Fort Greely, Alaska. Ảnh: wikipedia

Bản đánh giá này tương tự như bản báo cáo hồi năm 2016 bởi có quá ít kết quả mới để có sự thay đổi, trong khi đó mối đe dọa từ Triều Tiên thậm chí ngày một lớn hơn.



Văn phòng thử vũ khí của Lầu Năm Góc cho rằng độ tin cậy và tính sẵn sàng của hệ thống đánh chặn này quá thấp vì Cơ quan quốc phòng tên lửa vẫn tiếp tục phát hiện thấy một số lỗi mới trong quá trình thử nghiệm.

Đáp lại nhận định này, Phó Đô đốc James Syring, giáo đốc cơ quan quốc phòng tên lửa, nói rằng ông vẫn rất tin tưởng vào hệ thống này. Theo ông, việc ngăn chặn một tên lửa giả định tiếp theo dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6.

Cuộc thử nghiệm tiếp theo sẽ nhằm bắn hạ một mục tiêu mà lần đầu tiên được mô phỏng theo một ICBM thực tế về tốc độ, quỹ đạo, ông Syring cho biết. Mỹ sẽ thử nghiệm hệ thống điện nâng cấp cho tên lửa đẩy được xây dựng bởi Orbital ATK Inc., vốn có thể mang theo đầu đạn thông thường tìm diệt phiên bản cải tiến do Raytheon Co. sản xuất.

Nếu cuộc thử nghiệm thành công, điều này có thể củng cố cho tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng tên lửa Triều Tiên sẽ bị ngăn chặn.

Với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng đang bước vào “giai đoạn cuối” của quá trình chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), có lẽ sẽ đối mặt với thách thức cấp bách hơn để đối phó với vấn đề này.

Christopher Hill, nhà ngoại giao cấp cao trước đây của Mỹ, ngày 7-1 nói rằng ông tin Bình Nhưỡng có khả năng thực hiện được tuyên bố rằng trong vòng bốn năm, nước này có thể tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Trump lại khẳng định: “Điều đó sẽ không xảy ra!”

Hệ thống đánh chặn dưới đất của Mỹ được đặt tại Fort Greely, Alaska và căn cứ không quân Vandenberg ở California. Hệ thống này do Boeing Co phát triển.

Cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa tiếp theo sẽ là cuộc thử nghiệm đầu tiên kể từ sau vụ thử nghiệm thành công vào tháng 6-2014. Trước đó, hai vụ thử vào năm 2010 đã thất bại khiến giới chức Mỹ sốt vó tìm cách sửa chữa sáu lỗi được phát hiện trong đầu đạn của hệ thống đánh chặn. Ông Syring cho biết hiện các lỗi này đã được khắc phục.