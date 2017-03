Mỹ chuẩn bị mở chiến dịch đánh hậu cứ Raqqa của IS

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã không giành thêm lãnh thổ quan trọng nào từ khi chiếm Ramadi (Iraq) một năm trước. Tháng 12-2015, quân đội Iraq chiếm lại được Ramadi nhờ liên minh do Mỹ đứng đầu hỗ trợ tin tình báo và trang bị. Reuters đưa tin ngày 15-5 (giờ địa phương), đặc phái viên của tổng thống Mỹ Brett McGurk nhận định như trên tại cuộc họp báo ở Amman (Jordan).

Ông Brett McGurk nhận định IS đang co cụm nhưng vẫn kiểm soát Mosul (Iraq) và Raqqa (Syria) đồng thời đe dọa ra nước ngoài với các vụ tấn công ở Pháp và Bỉ. Ông cho biết qua chiến dịch đánh các kho tiền mặt của IS ở Mosul, chúng đã mất hàng trăm triệu USD, do đó chúng thiếu tiền mặt, buộc phải cắt 50% lương của thuộc hạ. Chúng đã rối loạn hàng ngũ qua các vụ xử tử công khai ở quảng trường và tăng cường kiểm soát mạng tại Mosul.

Ông ghi nhận nỗ lực giành lại Mosul và Raqqa của liên minh do Mỹ đứng đầu đang có nhiều tiến bộ. Đối với Mosul, gần như ngày nào cũng có tấn công để tạo áp lực liên tục.

Đối với Raqqa, ông khẳng định: “Trong vài tuần tới cho đến vài tháng tới, chúng tôi sẽ bắt đầu gây áp lực lên Raqqa trên mọi phương diện”. Ông cho biết trong một vụ đột kích ở miền đông Syria năm ngoái, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã thu được nhiều tài liệu và tin tình báo quý giá, từ đó liên minh đã đưa ra chiến lược tốt hơn.

Ông nhận định quyết định tăng số quân đặc nhiệm ở miền Bắc Syria hồi tháng trước của Tổng thống Obama đã góp phần tăng lợi thế cho lực lượng địa phương. Ông chủ trương mô hình lý tưởng là chính nhân dân địa phương chiếm lại lãnh thổ như vụ tổ chức Quân đội Dân chủ Syria chiếm lại thị trấn chiến lược Shadadi ở đông bắc Syria hồi tháng 2.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg (Mỹ) đưa tin IS vừa nhận trách nhiệm đã phá hủy cổng thành cổ Mashki của người Assyria. Cổng thành Mashki được xây dựng vào thời vua Sennacherib (705-681 trước Công nguyên) tọa lạc ở phía đông Mosul (thủ phủ tỉnh Nineveh ở miền Bắc Iraq).

Các bức ảnh IS phát tán hôm 15-5 cho thấy chúng dùng ít nhất một xe ủi đất để húc ngã di tích cổ xưa nhưng không rõ hoạt động này xảy ra ở đâu. Trung tâm Địa lý Quốc gia thông báo hồi tháng 4 đã có hình ảnh cho thấy IS phá hủy cổng thành Mashki và cổng thành Adad gần đó (khoảng năm 700 trước Công nguyên).