Mỹ: Đã tiêu diệt trùm IS ở Afghanistan

Abu Sayed, thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan đã thiệt mạng trong một trận không kích nhắm vào căn cứ của IS ở tỉnh Kunar ngày 11-7, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ngày 14-7. Cùng bị tiêu diệt với Sayed còn có nhiều phần tử IS cấp cao khác.



Sayed là thủ lĩnh IS thế hệ thứ ba ở Afghanistan. Thủ lĩnh thế hệ thứ hai là Abdul Hasib, bị giết trong một chiến dịch của quân đội Mỹ và Afghanistan ngày 27-4 ở tỉnh Nangarhar. Thủ lĩnh IS đầu tiên Hafiz Saeed Khan bị Mỹ không kích chết tháng 7-2016.

Chi nhánh IS tại Afghanistan được gọi là Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), hoạt động từ năm 2015, chống lại Taliban lẫn chính phủ Afghanistan và cả quân đội Mỹ.



Tư lệnh Mỹ tại Afghanistan tuyên bố sẽ quét sạch IS ở nước này trong năm nay. Ảnh: REUTERS



Nhiều năm nay, IS tập trung hoành hành ở miền đông Afghanistan. Không được chú ý như ở hai chiến trường Iraq và Syria nhưng cuộc chiến truy quét IS ở Afghanistan thời gian qua cũng rất khốc liệt, với sự hỗ trợ của máy bay là lực lượng đặc biệt của Mỹ.

Nói với báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tự tin chiến thắng này cho thấy cuộc chiến chống IS đã đi đúng hướng. Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan, Tướng John Nocholson tuyên bố sẽ quét sạch IS ở nước này trong năm nay.

Quân đội Iraq đã tuyên bố “chiến thắng hoàn toàn” IS ở căn cứ Mosul ngày 11-7 sau 3 năm IS chiếm giữ TP này. Tại Syria, IS cũng đang mất dần lãnh thổ.