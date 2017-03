Mỹ đề nghị giúp đỡ Nhật trong động đất

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố Mỹ sẵn sàng giúp đỡ cứu trợ động đất theo yêu cầu của Nhật cho dù Nhật không đề nghị. Người phát ngôn cho biết Mỹ đang theo dõi sát tình hình thiệt hại và thường xuyên tiếp xúc với chính phủ Nhật. Quân đội Mỹ đã từng mở chiến dịch cứu trợ Tomodachi trong thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật hồi tháng 3-2011.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật thông báo lúc 1 giờ 25 rạng sáng 16-4, trận động đất thứ hai mạnh 7,3 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto (đảo Kyushu), cùng địa bàn với động đất đầu tiên (6,5 độ Richter) xảy ra vào tối 14-4. Tâm chấn ở độ sâu 10 km gần TP Kumamoto.

Cảnh báo sóng thần đã được phát đi nhưng chưa đầy một tiếng sau đã được dỡ bỏ. Động đất lần thứ hai đã làm 19 người chết, nâng tổng số người chết của cả hai trận động đất lên 28 nạn nhân. 170.000 hộ thiếu điện và 385.000 hộ thiếu nước.





Tại tỉnh Kumamoto, nhiều nhà cửa bị sập. Mạng lưới giao thông bị thiệt hại đáng kể (ảnh) với một đường hầm bị sập, một cầu đường bộ bị hư hại, đường ô tô bị phong tỏa do lở đất, tàu hỏa ngừng hoạt động, sân bay đóng cửa. Hỏa hoạn đã xảy ra ở nhiều nơi. Lũ bùn với nhiều tảng đá lớn đã đổ xuống thung lũng tại làng Minami-Aso. May mắn là các nhà máy điện hạt nhân vẫn an toàn.

Sau lần động đất thứ hai, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga cho biết đã nhận được tin báo có gần 80 người bị mắc kẹt hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Trận động đất này mạnh hơn gấp 16 lần trận động đất đầu tiên.

Theo hãng tin Kyodo, Cơ quan Khí tượng Nhật nhận định trận động đất đầu tiên đã giữ vai trò kích hoạt dẫn đến lần động đất thứ hai và từ lúc động đất đầu tiên xảy ra đến 11 giờ trưa 16-4 (giờ địa phương) đã xảy ra 252 dư chấn. Cơ quan Khí tượng Nhật dự báo trong những ngày tới sẽ có mưa to nên có thể sẽ xảy ra lở đất và nhà cửa bị hư hại trong động đất sẽ bị thiệt hại nặng nề hơn.