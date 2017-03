Mỹ điều lực lượng đến gần biển Đông

Tại cuộc họp báo ngày 2-5, Đô đốc John M. Richardson thông báo thời gian nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman hoạt động ở vùng Vịnh sẽ được kéo dài 30 ngày để tham gia chiến dịch chống IS và bảo đảm an ninh hàng hải ở khu vực này. Liên quan đến sự kiện tuần trước Trung Quốc từ chối cho tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ cập cảng Hong Kong, ông giải thích tàu sân bay sẽ còn nhiều cơ hội khác để ghé qua. ________________________________ Tôi không có gì đặc biệt để nói về hoạt động của hải quân Trung Quốc trong và xung quanh khu vực. Hải quân Mỹ đánh giá nghiêm túc vai trò và cam kết của hải quân Trung Quốc trong việc bảo vệ tự do hàng hải để giao thương an toàn, thực chất và hiệu quả. Đây là trách nhiệm rất quan trọng của hải quân Mỹ và hải quân có khả năng làm được điều đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ JOHN KIRBY