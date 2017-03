Mỹ điều tra chuyện ông Trump về khu nghỉ mát riêng

Trong một bức thư gửi nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren, Văn phòng Giải trình Chính phủ (GAO) thông báo sẽ điều tra việc bảo vệ thông tin mật khi Tổng thống Donald Trump thường xuyên về nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ mát riêng Mar-a-Lago ở Florida, theo NPR.



Tháng trước, có thông tin ông Trump bàn chuyện an ninh quốc gia trước khách khứa tại khu nghỉ mát sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo. Một số khách tại Mar-a-Lago đã đưa lên mạng nhiều hình ảnh một nhóm người đang xem xét các tài liệu.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer bác bỏ thông tin này, nói rằng thời điểm đó ông Trump đang xem xét lại chi tiết cho cuộc họp báo sắp tới với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, vốn cũng đang ở tại Mar-a-Lago.



Tổng thống Mỹ Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Abe tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago tháng trước. Ảnh: AP



Sau vụ này, nghị sĩ Warren cùng với nhiều nghị sĩ Dân chủ khác như Elijah Cummings, Ton Udall, Shedon Whitehouse đã yêu cầu GAO điều tra an toàn thông tin an ninh mật khi ông Trump đi về giữa Nhà Trắng và khu nghỉ mát Mar-a-Lago. GAO cũng muốn xác nhận liệu khu nghỉ mát Mar-a-Lago có khu biệt lập an ninh để ông Trump xem xét các thông tin mật.

GAO cũng cho biết sẽ kiểm tra xem Mar-a-Lago có áp dụng biện pháp giám sát an ninh đối với khách không, việc bảo vệ ông Trump ở đây tốn cỡ nào, ông Trump có gửi lợi nhuận của khu nghỉ dưỡng này cho Bộ Tài chính như lời hứa trước khi nhậm chức hay không.