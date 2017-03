Mỹ đón bão Irene

Trong những ngày qua, ông thường xuyên được cập nhật diễn biến bão.

Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào bang Bắc Carolina ngày 27-8. Sáng sớm 26-8, tâm bão còn cách mũi Hatteras (Bắc Carolina) khoảng 600 km. Bão di chuyển với vận tốc 22 km/giờ.

Dự báo bão có khả năng tàn phá và gây ra thiệt hại hàng tỉ USD cho các vùng bão đi qua gồm các thành phố lớn như Washington, Baltimore, Boston, Philadelphia, New York.

65 triệu người dân sống ven bờ Đông gấp rút chuẩn bị chờ đón bão. Ngoài thực phẩm, nhiều người đã chuẩn bị bao cát, vải bạt gia cố nhà cửa, đèn pha, máy phát điện, nước uống, bình gas.

Bão Irene được xem là cơn bão lớn nhất ở bờ biển Đông Bắc nước Mỹ kể từ cơn bão Ike năm 2008 làm chết 195 người chết. Đường đi của bão Irene tương tự đường đi của cơn bão Gloria năm 1985 (tàn phá bờ Đông, gây thiệt hại 1,84 tỉ USD, làm chết 11 người). Dự báo bão Irene ​sẽ gây lũ lụt, quật đổ cây cối, gây mất điện trên diện rộng.

Tổng thống Obama đã ký tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang đối với bang Bắc Carolina, cho phép Bộ An ninh nội địa và Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp Liên bang (FEMA) điều phối và huy động các nguồn lực để đối phó với bão.

FEMA đã chuyển hàng tiếp tế chống bão đến bang New Jersey và bang Massachusetts, chuyển thực phẩm, nước uống, thuốc men, vải bạt và máy phát điện đến bang Bắc Carolina.

Người dân vét sạch thực phẩm trong một siêu thị ở khu Far Rockaway (TP New York) để tích trữ phòng bão lớn. Ảnh: AP

Thống đốc các bang Bắc Carolina, Connecticut, Delaware, Maryland, New Jersey, New York và Virginia đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Chính quyền các bang ven bờ Đông gồm Delaware, Maryland, New Jersey và Bắc Carolina đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với dân sống ven biển.

Tại TP New York, Thị trưởng Michael Bloomberg cho biết sẽ đóng cửa toàn bộ hệ thống giao thông trước chiều 27-8. Ông cũng ra lệnh sơ tán các bệnh nhân trong bệnh viện và người già trong viện dưỡng lão. Người dân New York đã đóng gói đồ đạc chuẩn bị sơ tán.

Hơn 10 lò phản ứng hạt nhân dọc bờ Đông đã được chuẩn bị cho khả năng mất điện và hư hại vì gió lớn và triều cường. Công nhân các nhà máy điện hạt nhân đã kiểm tra lại các thiết bị để bảo đảm nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động. Liên bang đã yêu cầu đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân 12 tiếng trước khi sức gió của bão vượt quá 120 km/giờ.

Báo The Nation (Paksitan) ngày 26-8 cho biết đã có 40 người chết, 18 người bị thương và 42 người mất tích sau khi lũ quét cuốn trôi hàng trăm căn nhà tại một ngôi làng ở huyện Kohistan thuộc tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa. Công tác tìm kiếm người mất tích rất khó khăn vì đây là vùng núi hiểm trở. Hai máy bay trực thăng đã được huy động cứu hộ. Chính quyền huyện đề nghị chính phủ đưa trực thăng chở thực phẩm đến tiếp tế. Tất cả đường sá và cầu dẫn về huyện đều bị lũ cuốn trôi hồi năm ngoái. Trận lũ năm 2010 ở Pakistan làm 2.000 người chết. 176 km/giờ là sức gió mạnh nhất của bão Irene vào sáng sớm 26-8 theo giờ địa phương. Bão Irene được xếp vào bão cấp hai trên thang bão năm cấp. Trung tâm Dự báo bão quốc gia Mỹ dự báo bão sẽ mạnh lên cấp ba (178-208 km/giờ) trước khi đổ bộ vào đất liền.

LÊ LINH - NGUYỄN DÂN (Theo AP, Bloomberg, NYT, Washington Post, LA Times, CNN)