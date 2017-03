Mỹ: Dự luật cải cách nhập cư có thể sớm được thông qua

Truyền thông Mỹ ngày 7/1 đưa tin trong những tuần gần đây, Tổng thống Obama và Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sỹ Cộng hòa John Boehner đã phát đi những tín hiệu mới bày tỏ hy vọng dự luật cải tổ luật nhập cư sẽ được thông qua tại Quốc hội trong năm nay.



Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney khẳng định dự luật cải cách nhập cư sẽ được thông qua trong năm nay, đồng thời hối thúc Hạ viện nhanh chóng phê chuẩn để triển khai chương trình cải tổ này, tạo điều kiện cho những người nhập cư được trở thành công dân Mỹ.Trước đó, dự luật này đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn hồi tháng Sáu năm ngoái, mở ra cơ hội cho những người nhập cư hợp pháp hóa quyền cư trú của mình. Tuy nhiên, văn kiện này hiện vẫn đang "treo" tại Hạ viện, nơi các thành viên đảng Cộng hòa bảo thủ gây áp lực, đòi thay đổi và giới hạn một số điều khoản trong dự luật mới này.Điểm tranh cãi lớn nhất trong dự luật cải cách nhập cư này là làm thế nào kiểm soát được an ninh các tuyến biên giới trong lúc có thể tạo cơ hội cho hàng triệu người nhập cư nước ngoài hiện đang có mặt ở Mỹ nhưng không có giấy tờ hợp lệ có thể ở lại làm việc, thậm chí trở thành công dân Mỹ.Một số nghị sỹ của đảng Cộng hòa muốn trước hết phải siết chặt an ninh các tuyến biên giới để ngăn chặn và hồi hương tất cả những người nhập cư bất hợp pháp, sau đó mới thông qua dự luật quyết định số phận hơn 11 triệu người nhập cư nước ngoài đã có mặt ở Mỹ.Giới chuyên gia nhận định nếu được thông qua, dự luật này có thể giúp Nhà Trắng vực dậy phần nào uy tín của Tổng thống Obama sau một thời gian dài sụt giảm nghiêm trọng do những thiếu sót trong quá trình triển khai Đạo luật Cải cách y tế, được biết đến với tên gọi ObamaCare, và tình trạng "giậm chân tại chỗ" của dự luật kiểm soát súng đạn.Hiện có khoảng 11 triệu người nhập cư trái phép đang sinh sống và làm việc chui tại Mỹ. Dù con cái họ có thể đã trở thành các công dân Mỹ, nguy cơ tan vỡ vẫn là thường trực đối với những gia đình này do bố mẹ có thể bị trục xuất bất kỳ lúc nào.Theo đề xuất cải tổ luật nhập cư của Nhà Trắng, người nhập cư bất hợp pháp nếu đã ở Mỹ 8 năm thì có thể đóng thuế và một số lệ phí cho những năm đã làm việc tại Mỹ, sau đó nộp đơn xin cấp thẻ lao động (thẻ xanh) và sẽ phải chờ thêm 5 năm có thể được nhập quốc tịch.

Các nghị sỹ bảo thủ của đảng Cộng hòa cương quyết phản đối đề xuất này của chính quyền Obama, cho rằng việc tạo điều kiện cho phần lớn trong hơn 11 triệu cư dân nước ngoài nhập cư bất hợp pháp được trở thành công dân Mỹ là một cuộc "đại ân xá" nhằm lôi kéo cử tri của đảng Dân chủ.

