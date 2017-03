Mỹ đưa thêm máy bay tấn công tới Philippines

Trong một thông cáo báo chí hôm 16-6, Hạm đội 7 (Mỹ) cho biết Hải quân Mỹ vừa triển khai bốn máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler và khoảng 120 quân nhân tới căn cứ không quân Clark, một căn cứ quân sự nằm trên đảo Luzon của Philippines.



Bốn máy bay và 120 quân nhân viên đã đến căn cứ trên vào ngày 15-6 để tham gia huấn luyện các phi công máy bay FA-50 thuộc Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) và hỗ trợ các hoạt động hải quân của Mỹ và Philippines ở biển Đông.

“Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện song phương, máy bay Growler sẽ hỗ trợ các hoạt động mang tính thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải trong khu vực và đảm bảo tiếp cận với các lĩnh vực hàng hải cùng hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế”, theo thông cáo báo chí.



Máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler của Hải quân Mỹ (Ảnh: AFP)

Các máy bay EA-18G Growler được thiết kế để phát hiện, làm nhiễu, và phá hủy sóng radar cũng như quấy rối các cuộc tấn công của địch trong chiến tranh điện tử, theo tờ Defense Industry Daily.



Bản thông cáo cũng cho biết Hải quân Mỹ đã nhiều lần gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu do các biện pháp đối phó điện tử của Trung Quốc. Điển hình, hồi tháng 4-2015, một máy bay giám sát không người lái Global Hawk Long-Range của Mỹ đã thất bại trong việc thu thập dữ liệu về các căn cứ quân sự mà Trung Quốc xây trái phép ở quần đảo Trường Sa do biện pháp can thiệp điện tử của Trung Quốc.

Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) giữa Mỹ và Philippines đã giúp quân nhân và các thiết bị quân sự Mỹ tiếp cận năm căn cứ quân sự của Philippines, trong đó có căn cứ không quân Clark.

Trước đó, Mỹ đã triển khai bốn máy bay A-10C Thunderbolt II và hai trực thăng HH-60 Pave Hawk từ căn cứ không quân Clark bay thị sát không phận quốc tế gần bãi cạn Scarborough để chứng minh cam kết của Mỹ với Philippines. Bãi cạn này đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012.