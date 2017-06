Mỹ: Đường dây nóng ở Syria vẫn hoạt động dù Nga dọa cắt

Quân đội Mỹ ngày 23-6 cho biết đường dây nóng quân sự giữa Mỹ với Nga nhằm tránh các tai nạn va chạm ở Syria vẫn “đang hoạt động”. Trước đó Nga đã đe dọa cắt đường dây này sau khi chiếc tiêm kích F/A-18E Super Hornet của Mỹ bắn hạ chiếc cường kích Su-22 của Syria ngày 18-6.



“Đường dây nóng ngăn chặn xung đột vẫn được mở và đang hoạt động, đảm bảo các phi hành đoàn và lực lượng dưới mặt đất của chúng ta an toàn” – Đại tá Ryan Dillon, phát ngôn liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu nói tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 23-6.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23-6 cho biết đã thực hiện một “loạt tấn công tên lửa quy mô lớn và bất ngờ” vào các mục tiêu IS ở Syria. Các tên lửa hành trình tầm xa Kalibr được phóng đi từ Địa Trung Hải. Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với AFP là phía Nga đã báo trước với Mỹ về cuộc tấn công này thông qua đường dây nóng.



Tên lửa hành trình tầm xa Kalibr được phóng từ tàu hải quân Nga ở Địa Trung Hải vào các mục tiêu IS ở Syria ngày 23-6. Ảnh: AP



Đầu tháng 4, Nga cũng một lần đe dọa cắt đường dây nóng liên lạc hai bên sau khi Mỹ nã 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria mà Mỹ cho là nơi xuất phát của các máy bay thực hiện ném bom hóa học. Tuy nhiên thực tế sau đó hai bên vẫn tiếp tục sử dụng đường dây này.

Đường dây nóng này có thể xem là cực kỳ quan trọng không chỉ với Mỹ mà cả với Nga để đảm bảo hai bên không gây tai nạn cho nhau khi hoạt động quân sự tại Syria.

Sau sự việc Mỹ bắn rơi máy bay chiến đấu Syria, Nga còn đe dọa sẽ xem máy bay liên quân chống IS hoạt động tại khu vực sông Euphrates ở Syria như các mục tiêu, sẽ không ngần ngại triển khai máy bay và tên lửa tấn công. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Nga đã không có bất kỳ hành động nào như vậy khiến Mỹ phải lo ngại.

Nếu thông tin từ Đại tá Dillon và Bộ Quốc phòng Mỹ chính xác thì đây có thể là tín hiệu cho thấy căng thẳng Mỹ-Nga quanh chuyện Mỹ bắn rơi máy bay chính phủ Syria có thể sẽ được tháo ngòi, theo Reuters.