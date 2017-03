Mỹ: Hai cảnh sát New York bị bắn chết ngay trên xe tuần tra

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AP))

Phát biểu tại bệnh viện nơi hai cảnh sát được đưa đến, đại diện cảnh sát New York, ông William Bratton cho biết 2 cảnh sát bị bắn khi đang mặc đồng phục và ngồi trên xe tuần tra.Ông Bratton khẳng định hai viên cảnh sát này bị phục kích. Ông cũng cho biết kẻ tấn công sáng cùng ngày đã bắn chết bạn gái cũ ở Baltimore, bang Maryland. Ông Bratton nêu rõ đến thời điểm này chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ giết hại cảnh sát này liên quan đến khủng bố.Hiện trường vụ tấn công đã được phong tỏa. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio dự kiến sẽ có một cuộc họp với giới chức cảnh sát vào tối cùng ngày.Theo nhật báo New York, kẻ tấn công là Ismaaiyl Brinsley 28 tuổi, thành viên của tổ chức xã hội đen ở Baltimore. Trước khi xảy ra vụ việc trên, đối tượng này đã rêu rao trên tài khoản mạng Instagram rằng sẽ giết các cảnh sát.Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ đang nhằm vào cảnh sát New York liên quan đến cái chết của một người da màu - cha của 6 đứa trẻ - trong một vụ khống chế quá tay của một cảnh sát da trắng và bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố viên cảnh sát này.Trước đó, tòa án hạt St. Louis, bang Missouri cũng quyết định không truy tố một viên cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu ở thị trấn Ferguson khiến làn sóng biểu tình lan rộng ra nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ./.

Theo vietnam+