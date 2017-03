Mỹ - Hàn đối phó Bình Nhưỡng

Ngoài tuyên bố chung, ngày 25-4, Nhật và Mỹ còn công bố văn kiện Hợp tác khu vực và toàn cầu Nhật-Mỹ. Văn kiện nhấn mạnh cam kết hỗ trợ phát triển cho ASEAN, phối hợp thành lập các trung tâm doanh nghiệp phụ nữ ở Campuchia và Lào; cam kết hỗ trợ nỗ lực cải cách kinh tế, chính trị và hòa giải dân tộc ở Myanmar; cam kết phối hợp giảm rủi ro thảm họa, cứu trợ nhân đạo ở Đông Nam Á. Văn kiện khẳng định Nhật và Mỹ nhất trí hợp tác hỗ trợ an ninh và an toàn hàng hải ở Đông Nam Á, trong đó có cung cấp tàu tuần tra, phát triển các cảng biển, huấn luyện về an toàn hàng hải cho các nước ASEAN.