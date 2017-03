Mỹ - Hàn tập trận trên 29 vùng biển

Các tàu chiến Mỹ đã rời khỏi Hoàng Hải. Tàu sân bay vận hành bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington cũng trở về Nhật.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young (vừa bị sa thải nhưng chưa rời nhiệm sở) ngày 30-11 thì có nhiều khả năng CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục có hành động khiêu khích Hàn Quốc sau cuộc tập trận vừa rồi.

Thêm một động thái gây lo ngại mới là hiện quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang có kế hoạch tổ chức thêm một số cuộc tập trận hải quân nữa bắt đầu từ ngày 6-1 tới. Các cuộc tập trận này sẽ tập trung rèn luyện khả năng bắn pháo.

Các cuộc tập trận tới sẽ diễn ra trên các vùng biển khắp bán đảo Triều Tiên. Phần lớn nằm trong Hoàng Hải (16 điểm), trong đó có vùng biển gần biên giới với CHDCND Triều Tiên. Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc đã công bố một bản hướng dẫn cho tàu thuyền địa phương đi lại tại 29 vùng biển sẽ tập trận.

Hải quân Hàn Quốc canh gác tại một chốt kiểm soát trên đảo Yeonpyeong ngày 1-12. Ảnh: AP

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì các cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ, đáp trả hành động gây hấn của CHDCND Triều Tiên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Tae-young cho biết quân đội đang tìm thời điểm thích hợp để tổ chức tập trận bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong - đảo bị CHDCND Triều Tiên nã pháo vào ngày 23-11.

Trong ngày 1-12, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đề nghị các bên kiềm chế, không làm căng thẳng thêm tình hình. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đã đến CHDCND Triều Tiên nhằm thuyết phục CHDCND Triều Tiên tham gia cuộc đàm phán sáu bên sắp tới tại Trung Quốc.

Cùng ngày, phó đại diện đàm phán hạt nhân sáu bên của Nga Grigory Logvinov đến Hàn Quốc và dự kiến sẽ gặp trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân sáu bên Hàn Quốc Sung-lac vào hôm nay (2-12). Căng thẳng liên Triều từ cuộc đấu pháo ngày 23-11 sẽ không nằm ngoài nội dung cuộc gặp.

Ngày 30-11, người phát ngôn quân đội Mỹ tại Hàn Quốc David Oten cho biết phía Mỹ không có kế hoạch sơ tán công dân Mỹ đang sinh sống ở Hàn Quốc. Nhiều gia đình Mỹ tại Hàn Quốc cho biết rất lo ngại căng thẳng hiện tại trên bán đảo Triều Tiên, đang chờ xem diễn biến tiếp theo sau khi kết thúc cuộc tập trận hải quân Mỹ-Hàn. Nhiều người cho biết đã chuẩn bị sẵn hành lý để về Mỹ khi cần thiết. “Giống y như đang có chiến tranh thế giới thứ ba ở đây” - cô Carrie Mathes sống tại Seoul nói.

Hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Anh và Pháp đang tích cực vận động để nghị quyết lên án CHDCND Triều Tiên được thông qua sớm nhưng có vẻ điều này khó thành hiện thực vì vấp phải thái độ phản đối cương quyết của Trung Quốc.

Hãng tin Reuters (Mỹ) ngày 30-11 dẫn lời một đại diện ngoại giao giấu tên tại LHQ nói rằng cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về căng thẳng bán đảo Triều Tiên ngày trước đó về cơ bản đã thất bại.

Lý do là phía Trung Quốc đòi phải bỏ hai cụm từ chủ chốt “lên án” và “vi phạm” ra khỏi nghị quyết dù phần lớn 15 thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhận định ngôn ngữ trong nghị quyết dự thảo là phù hợp và có thể chấp nhận. Công việc soạn nghị quyết này do hai nước Pháp và Anh phụ trách.

Diễn biến này làm nản lòng Hàn Quốc. Theo lời đại diện ngoại giao này, phái đoàn của Hàn Quốc tại LHQ tỏ ý rằng nếu biết trước tình hình thế này, Hàn Quốc đã không yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp bàn lên án CHDCND Triều Tiên. Hàn Quốc không muốn lặp lại tình huống như vụ tàu chiến Cheonan bị nổ, chìm. Trong vụ này, Hội đồng Bảo an LHQ lên án hành động bắn chìm tàu Cheonan nhưng không chỉ đích danh CHDCND Triều Tiên.

KIM SƠN (Theo Yonhap, Reuters, Stripes)