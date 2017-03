Mỹ: Hoãn chuyến lâu bị phạt nặng

Trong thời gian để hành khách chờ, phải bảo đảm duy trì nhiệt độ vừa phải trong máy bay, bảo đảm các điều kiện an toàn, an ninh, vệ sinh, chăm sóc y tế. Ngoài ra, tiếp viên phải cung cấp thức ăn, nước uống miễn phí. Trước đây máy bay khai thác chuyến bay ngắn không chuẩn bị sẵn thức ăn, nay phải mang theo thức ăn nhẹ đề phòng bất trắc.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Mỹ Ray LaHood thông báo quy định mới nêu trên ngày 21-12 theo giờ địa phương. Quy định này đã được thảo luận từ năm 2007, áp dụng cho máy bay bay tuyến nội địa nhằm hạn chế tình trạng thường xuyên hoãn chuyến của một số hãng hàng không.

Các trường hợp ngoại lệ được miễn phạt gồm: Đưa hành khách vào trong sân bay sẽ gây mất an ninh, lực lượng an ninh sân bay can thiệp, nhân viên kiểm soát không lưu có yêu cầu đặc biệt.

Nguyên nhân chính để hành khách chờ lâu thường do thời tiết. Trong ảnh: Dọn tuyết trên đường băng sân bay Reagan National ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 21-12.

Bộ trưởng Ray LaHood tuyên bố sẽ tiếp tục ban hành thêm quy định bảo vệ hành khách như có thể yêu cầu các hãng hàng không trình kế hoạch hành động trong trường hợp để hành khách chờ bay trên máy bay.

Theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải, khoảng 1.500 chuyến bay ở Mỹ trong năm 2008 đã xảy ra chuyện để hành khách chờ trên máy bay từ ba tiếng trở lên, ảnh hưởng đến 114.000 người. Trong nửa đầu năm nay đã xảy ra 612 vụ. Nguyên nhân chính do thời tiết hoặc đường bay có vấn đề.

Trong tối 19-12, hành khách đi chuyến bay của hãng hàng không Air Jamaica đã phải ngồi chờ hơn sáu giờ trên máy bay vì bão tuyết. Cuối cùng chuyến bay cũng bị hoãn.

Theo Hiệp hội Vận chuyển hàng không Mỹ, quy định trên chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp, có thể gây hậu quả khó lường và trước mắt là áp lực buộc các hãng hàng không phải hủy chuyến để tránh bị phạt. Còn theo Liên hiệp Kinh doanh vận tải Mỹ thì mức phạt quá nặng.

Bị phạt vì bỏ mặc hành khách Ngày 8-8, chuyến bay số hiệu 2816 của hãng Continental Airlines do hãng ExpressJet thực hiện đã gặp bão, buộc phải hạ cánh xuống sân bay Rochester (bang Minnesota) lúc 0 giờ 30 sáng. Nhân viên hãng Mesaba (cung cấp dịch vụ khai thác mặt đất) không chịu mở cửa nhà ga để hành khách vào với lý do không có nhân viên an ninh trực. Rốt cuộc 49 hành khách phải ngủ đêm trên máy bay. Sau đó, lần đầu tiên Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã quyết định xử phạt ba hãng tổng cộng 175.000 USD. Continental Airlines và ExpressJet chấp nhận án phạt để tránh kiện tụng. Continental Airlines còn phải trả lại tiền vé và chi thêm bồi thường tổn thất. MINH NHỰT (Theo ABC News)

Ngày 22-12, năm đoàn tàu cao tốc Eurostar chết máy trong đường hầm qua biển Manche ba ngày qua đã chạy trở lại. Chuyến tàu đầu tiên khởi hành chạy tuyến Paris (Pháp)-London (Anh) chở 750 khách. Hầu hết đã chờ đợi ba ngày qua. Trước đó, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã triệu tập giám đốc điều hành hãng Eurostar yêu cầu nhanh chóng khôi phục hoạt động. Theo Eurostar, nguyên nhân chết máy đã được xác định là tuyết lọt vào động cơ.

ĐĂNG KHOA (Theo New York Times, Washington Post)