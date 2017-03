Mỹ họp với Ngoại trưởng 68 nước bàn cách đánh IS

Ngày 22-3 (giờ Mỹ) tại thủ đô Washington sẽ diễn ra hội nghị giữa Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và những người đồng cấp từ 68 nước bàn cách đánh IS, theo Reuters. Đây là hội nghị đầu tiên của liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu kể từ khi Mỹ thay tổng thống mới là ông Donald Trump.

Hội nghị kéo dài hai ngày. Bên cạnh bàn cách triệt tiêu IS ở Iraq và Syria, các ngoại trưởng sẽ tập trung vào công tác tái thiết Mosul, cũng như bàn kế hoạch đối phó với việc IS mở rộng hoạt động ở Libya và một số nước khác.



Quân đội Iraq đang dần chiếm lại TP Mosul từ IS. Ảnh: AP



IS đang mất dần đất ở cả Iraq và Syria. Quân đội Iraq hiện đã chiếm lại phần đông căn cứ Mosul. Tổng thống Trump đã khẳng định quyết tâm đánh IS trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 20-3 tại Mỹ. Sau cuộc gặp này ông al-Abadi nhận định chính phủ Trump có vẻ mạnh tay chống khủng bố ở Trung Đông hơn so với chính phủ Obama.

Tại Syria, liên quân quốc tế đang hợp tác chặt với các lực lượng dân quân Ả Rập và tay súng người Kurd với trọng tâm tái chiếm căn cứ Raqqa. Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây nói rằng ông nhận thấy có cơ hội hợp tác với Tổng thống Trump.

Từng tuyên bố tiêu diệt IS là một ưu tiên, ông Trump hồi tháng 1 đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng trong vòng một tháng phải trình kế hoạch toàn diện đánh IS cho ông.