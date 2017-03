Mỹ kêu gọi công dân cảnh giác khủng bố

Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Janet Napolitano bảo đảm chưa ghi nhận nguy cơ khủng bố đáng tin cậy nào. Thông tin cảnh báo trên sẽ hết hạn vào ngày 2-1-2012.

10 năm sau vụ nước Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, theo kết quả thăm dò của báo USA Today phối hợp với Viện Gallup công bố cùng ngày, nỗi lo bị tấn công khủng bố của người dân Mỹ đã giảm nhiều.

Chỉ 38% số người được hỏi nghĩ rằng khủng bố chắc chắn hoặc rất chắc chắn sẽ xảy ra trong những tuần tới. Tỉ lệ này sau cái chết của Bin Laden (hôm 1-5) là 62%, vào tháng 11-2009 là 39% và giữa năm 2005 là 35%. 36% rất hoặc khá lo lắng về bản thân hoặc người thân trở thành nạn nhân khủng bố. Các tỉ lệ này trong những tuần sau sự kiện ngày 11-9-2001 là 58% và 59% và từ đó đến nay dao động giữa 28% và 48%.

Chỉ 22% rất tin tưởng khả năng bảo vệ người dân của chính phủ Mỹ. Tỉ lệ này sau sự kiện ngày 11-9-2001 là 41% và năm 2006 là 16%.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, Trung tâm Chính sách lưỡng đảng ở Mỹ đã công bố báo cáo cho thấy Nhà Trắng vẫn không áp dụng hết 41 khuyến cáo của Ủy ban Ngày 11-9 đưa ra hồi tháng 7-2004. Có chín khuyến cáo không áp dụng như phát triển hệ thống kiểm tra nhân trắc học đối với người ra vào Mỹ, tiêu chuẩn hóa hệ thống nhận dạng an ninh, dung hòa các quyền tự do công dân với cơ quan hành pháp. Báo cáo nhận xét chức năng giám sát của Quốc hội về an ninh nội địa và tình báo vẫn còn lộn xộn.

Trong khi đó tại thủ đô Washington, ngày 2-9, lần đầu tiên Bảo tàng Nghề báo Newseum đã tổ chức triển lãm với chủ đề Cuộc chiến chống khủng bố: Tiêu điểm mới của FBI. Thời gian trưng bày kéo dài đến cuối năm 2012.

Triển lãm giới thiệu khoảng 60 hiện vật trưng bày mượn của FBI về sự kiện ngày 11-9-2001 và hoạt động khủng bố nói chung. Ví dụ: Động cơ các máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, vật dụng cá nhân của các nạn nhân ngày 11-9, đôi giày có gài bom của tên Richard Reid, chiếc còng dùng để còng tên Ramzi Yousef, các băng video thẩm vấn của FBI, băng của nhà báo Mỹ John Miller (người cuối cùng phỏng vấn Bin Laden trước khi xảy ra vụ đánh bom hai đại sứ quán Mỹ ở Đông Phi năm 1998)...

HOÀNG DUY (Theo AFP, AP)