Mỹ khắc thông điệp 'Paris, yêu dấu' lên bom không kích IS

Đêm 13-11 là ngày đẫm máu đối với nước Pháp. Cơn bão táp khủng bố này đã cướp đi ít nhất 129 sinh mạng và hơn 300 người bị thương. Đây vốn là sản phẩm của quân khủng bố khét tiếng IS. Các nước đồng loạt lên án vụ việc và cùng nhau hỗ trợ nước Pháp.



Một dãy bom JDAM được khắc dòng chữ “From Paris with Love"(Nguồn: Sunning view)

Theo Sunning View, những bức ảnh đăng tải trên các trang web xã hội, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích ngay sau đó và trên những quả bom và tên lửa sắp lên đường tiêu diệt IS, quân đội Mỹ đã cho khắc dòng chữ “From Paris with Love" (Tạm dịch: Paris, yêu dấu) nhằm tưởng nhớ tới các vụ tấn công khủng bố liên hoàn ở Paris, Pháp và cũng là để trả thù quân khủng bố IS.



Dòng chữ này cũng xuất hiện trên tên lửa Hellfire (Nguồn: Sunning view)

“From Paris with Love" cũng là tựa đề một bộ phim của đạo diễn Pierre Morel, ra đời cách đây năm năm. Bộ phim là câu chuyện kể về James Reese (Jonathan Rhys Meyers đóng), trợ lý riêng cho đại sứ Mỹ tại Pháp. Anh và Charlie Wax (John Travolta đóng), điệp viên cấp cao của Cục điều tra liên bang Mỹ (CIA) đã có cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm nhằm ngăn chặn âm mưu khủng bố mà chính cô người yêu xinh đẹp của anh là Caroline (Kasia Smutniak đóng) đã lên kế hoạch.