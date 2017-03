Mỹ không công bố ảnh Bin Laden

Ngày 4-5, kênh truyền hình tin tức NY1 ở New York (Mỹ) đã công bố kết quả khảo sát như sau: 39% số người được hỏi ở New York cảm thấy hạnh phúc và an toàn hơn khi hay tin Bin Laden bị tiêu diệt, 24% ngạc nhiên, 10% cảm thấy phấn chấn và 7% thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, 28% lo lắng Al Qaeda sẽ báo thù. 69% nhận xét Tổng thống Obama đã làm một việc cực kỳ xuất sắc, tăng 10% so với khảo sát cuối tháng 4. Khảo sát được thực hiện với 502 người vào ngày 2-5.