Mỹ không kích Syria, lần đầu phá hủy 116 xe chở dầu của IS

New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết theo đánh giá bước đầu, 116 xe bồn của IS đã bị phá hủy. Đợt không kích diễn ra gần Deir al-Zour, khu vực nằm trên lãnh thổ Syria do IS kiểm soát, gần với biên giới phía đông của Iraq.



Mỹ không kích Syria, lần đầu phá hủy nhiều xe chở dầu của IS. ẢNh: GETTY IMAGES

Tham gia không kích có 10 máy bay tấn công A-10 và hai trực thăng trang bị súng hạng nặng chuyên hỗ trợ bộ binh AC-130 xuất phát từ căn cứ sân bay Thổ Nhĩ Kỳ.

Đợt tấn công này đã được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng từ trước khi xảy ra các vụ khủng bố ở Paris đêm 13-11. Đây là một phần trong chiến dịch hành động lớn hơn nhằm phá tan năng lực tài chính của tổ chức IS.

Giới quan chức Mỹ từ lâu đã rất lo lắng trước việc IS có thể “bỏ túi” mỗi tháng 40 triệu USD từ việc khai thác và xuất khẩu dầu thô.

Để phá hủy nguồn thu này, tuần trước giới chức Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng giúp IS kiếm tiền từ dầu mỏ tại Syria.

Để giảm nguy cơ tổn thất với dân thường, quân đội Mỹ đã áp dụng một số thủ thuật. Hai chiếc F-15 sẽ thả tờ rơi khoảng một giờ trước đợt không kích để cảnh báo những người lái xe bồn chở dầu nên tránh xa phương tiện.