Mỹ lần đầu bắn hạ máy bay không người lái của IS

(PLO) - Giữa lúc Mỹ tiếp tục tiến hành không kích vào nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Bộ chỉ huy trung ương Mỹ thông báo quân đội đã bắn hạ một máy bay không người lái do nhóm khủng bố IS ở Iraq vận hành.

Hôm 19-3, Bộ Tư lệnh Mỹ CENTCOM đã thông báo như vậy để đánh dấu lần đầu tiên liên minh do Mỹ dẫn đầu đã “hạ gục” một chiếc máy bay không người lái của quân khủng bố IS.

Trong 2 ngày 17, 18-3, tổng cộng Mỹ và các nước liên minh đã tiến hành 11 cuộc không kích nhắm vào IS. Có rất ít thông tin chi tiết về chiếc máy bay không người lái do IS vận hành cũng như cuộc không kích của Mỹ. CENTCOM cho hay quân đội đã tiêu diệt “một máy bay điều khiển từ xa cùng một chiếc xe của IS”. Cuộc không kích bắn hạ máy bay không người lái lần này diễn ra ở gần Fallujah - khu vực chiếm đóng của quân khủng bố IS ở Iraq. IS vẫn có thể đạt đến công nghệ nguy hiểm hơn, đặc biệt là nếu chúng có thể đánh cắp bất cứ máy bay không người lái nào mà Mỹ bán cho các đồng minh trong khu vực. Phát ngôn viên của CENTCOM Maj. Kim Michelsen cho hay chiếc máy bay không người lái này thuộc loại nhỏ và không trang bị vũ khí. IS hiện đang sử dụng máy bay không người lái trên để giám sát mục tiêu. Đó là lý do tại sao Mỹ phải cảnh giác với loại máy bay này của quân khủng bố IS. Máy bay không người lái lcủa IS không được vũ trang, cũng không thể bay cao. Do đó, sắp tới quân khủng bố có thể sẽ sử dụng công nghệ nguy hiểm hơn. Có thể chúng sẽ ăn cắp các loại máy bay không người lái mà Mỹ bán cho các nước đồng minh trong khu vực. Ngọc Như