Mỹ lên án Trung Quốc bố trí tên lửa

Trung Quốc muốn cảnh báo Mỹ Phó tổng biên tập tạp chí quốc phòng IHS Jane’s (Anh) Neil Ashdown nhận xét Trung Quốc triển khai tổ hợp tên lửa Hồng Kỳ 9 trên đảo Phú Lâm nhằm phát tín hiệu cảnh báo đến Mỹ và các bên tranh chấp ở biển Đông sau khi tàu chiến Mỹ thực hiện tự do hàng hải hồi tháng 10-2015 (vào sát đá Subi) và tháng 1-2016 (áp sát đảo Tri Tôn). Ông phân tích quần đảo Hoàng Sa gần Trung Quốc hơn Trường Sa, do đó Trung Quốc cho rằng triển khai tên lửa ở đây ít mang tính chất khiêu khích hơn. Trung Quốc cũng tin rằng triển khai tên lửa trên đảo Phú Lâm có yếu tố vững chắc hơn về pháp lý so với các thực thể khác như đá Subi (đây là đảo chìm khi thủy triều lên trước khi Trung Quốc xây đảo nhân tạo). TS Tiết Lực ở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận xét, Trung Quốc cảm thấy tự tin hơn khi hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa vì Trường Sa xa hơn và có sáu quốc gia đang tranh chấp. Báo South China Morning Post (Hong Kong) ngày 18-2 dẫn lời các nhà quan sát quân sự cho rằng Trung Quốc đã tính toán triển khai tên lửa trên đảo Phú Lâm sau khi tàu chiến Mỹ vào sát đảo Tri Tôn. Lý Kiệt ở Học viện Hải quân Trung Quốc ghi nhận ưu tiên hiện nay của Trung Quốc là phòng không và nêu ý đồ sắp tới của Trung Quốc: Tùy phản ứng từ Mỹ và các nước lớn, nếu Mỹ căng, Trung Quốc sẽ tiếp tục điều tên lửa chống tàu đến biển Đông. Tướng về hưu Từ Quang Dụ dự báo chắc chắn sẽ diễn ra hai sự kiện. Một là máy bay quân sự sẽ thường xuyên lên xuống đảo Phú Lâm, hai là không quân và hải quân Trung Quốc sẽ phối hợp tập trận. Ông Chu Phong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hợp tác về biển Đông thuộc ĐH Nam Kinh (Trung Quốc), thừa nhận Trung Quốc bố trí tên lửa nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự trong khu vực, trong đó có căn cứ hải quân có thể dùng cho tàu ngầm. Chuyên gia Bonnie Glaser ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ) ghi nhận Trung Quốc đã chuẩn bị từ trước hoạt động triển khai tên lửa. Chuyên gia Kenneth G. Lieberthal tại Viện nghiên cứu Brookings lưu ý: “Họ không sử dụng tên lửa để bắn máy bay… Sắp tới chúng ta sẽ chứng kiến tình huống họ hướng radar đến một tàu nào đó đang thực hiện quyền tự do hàng hải”. Báo Wall Street Journal dẫn lời GS Rory Medcalf tại ĐH Quốc gia Úc cảnh báo: “Cần phải xem xét đến nguy cơ gia tăng trò ăn miếng trả miếng về chiến lược, đặc biệt là khả năng xảy ra tính toán sai lầm”. TNL Trang web guancha.cn (TQ) đưa tin chiều 17-2, Bộ Quốc phòng TQ đã ngang nhiên tuyên bố quần đảo Tây Sa (cách gọi của TQ đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) là lãnh thổ vốn có của TQ, TQ có quyền lợi hợp pháp, chính đáng bố trí thiết bị phòng vệ để bảo vệ an toàn và chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Bộ Quốc phòng còn ngang ngược nói TQ đã bố trí phòng vệ trên biển và trên không ở các quần đảo liên quan từ nhiều năm trước và truyền thông phương Tây chỉ nhai lại thuyết đe dọa từ TQ. CHU TÂM Chủ tịch Tập Cận Bình đến đây, tại Washington, ông Tập đứng trong Vườn Hồng với Tổng thống Obama và nói TQ không tiến hành quân sự hóa ở biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ JOHN KERRY