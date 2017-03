Mỹ lo ngại Al Qaeda tấn công trung tâm thương mại

Cuối tuần trước, Al Shabaab đã phát trên Twitter băng video mới bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập dài 66 phút đe dọa sẽ tấn công các trung tâm thương mại phương Tây như đã tấn công thương xá Westgate ở Nairobi của Kenya hồi tháng 9-2013 (67 người chết, 175 người bị thương).

Trong các mục tiêu được nêu có trung tâm thương mại Mall of America ở Bloomington (Mỹ), trung tâm thương mại West Edmonton Mall ở Edmonton (Canada), khu mua sắm trên đường Oxford ở London (Anh), các thương xá lớn ở Paris (Pháp) như Forum des Halles hay Quatre Temps.

Bộ trưởng Jeh Johnson nhận định Al Shabaab phát băng video nhằm cạnh tranh với các tổ chức khủng bố khác để quyên tiền và tuyển quân. Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ ai đến Mall of America từ hôm nay phải rất cảnh giác”. Ông thông báo đã tăng cường các biện pháp an ninh đồng thời nhấn mạnh tinh thần cảnh giác chung và ý thức chung đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay.

Theo AFP, Hội đồng An ninh quốc gia, Bộ An ninh nội địa và FBI đã làm việc với các bang và các trung tâm thương mại về các biện pháp ngăn chặn khủng bố. Trung tâm thương mại Mall of America thông báo đã có biện pháp đối phó phù hợp.

TNL