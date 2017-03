Mỹ mỉa mai Nga tranh công giết thủ lĩnh IS

Ngày 31-8, Mỹ lên tiếng bác bỏ rằng thủ lĩnh Mohammad al-Adnani của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị tiêu diệt ngày 30-8 do không kích của Nga.



Trong cuộc họp báo ngày 31-8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook nói Mỹ không tìm thấy thông tin, bằng chứng gì có thể chứng minh tuyên bố của Nga, theo hãng tin CNN (Mỹ).

Theo ông Peter Cook, chiến dịch quân sự của Nga ở Syria chủ yếu là để ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chứ không phải nhắm vào IS. “Nga không đóng góp vào nỗ lực tiêu diệt hàng ngũ thủ lĩnh IS".

“Chúng tôi khẳng định Mỹ đã thực hiện không kích nhắm vào al-Adnani gần TP al-Bab ở Syria" - ông Peter Cook cho biết mục tiêu chính của Mỹ tại Syria là truy quét IS.



Mỹ và Nga đang tranh công tiêu diệt thủ lĩnh Mohammad al-Adnani của IS. Ảnh: TWITTER



Một quan chức quốc phòng Mỹ chỉ trích Nga vô lý và nực cười khi tranh công tiêu diệt al-Adnani, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Chúng tôi vẫn giữ điều chúng tôi đã tuyên bố hôm qua. Chúng tôi đã thực hiện một trận không kích nhắm trúng al-Adnani và đang đánh giá kết quả trận không kích này".

Trong ngày 30-8, hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết trận không kích do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện.

Ngày 31-8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trên trang Facebook của mình rằng al-Adnani bị tiêu diệt vì một trận không kích của Nga tại Syria, là một trong 40 phần tử IS bị Nga không kích tiêu diệt ở tỉnh Aleppo.

IS xác nhận al-Adnani, thủ lĩnh cấp cao phụ trách khủng bố nước ngoài và là người phát ngôn của IS, đã chết khi đang khảo sát chiến trường Syria. Vốn là một phó tướng quan trọng của lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi, al-Adnani được xem là người sẽ kế nhiệm nếu nhân vật này chết.