Mỹ mở cửa cảng cho tàu chiến New Zealand

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trong chuyến thăm New Zealand ngày 21-9 đã chấm dứt 26 năm quan hệ quân sự lạnh nhạt giữa hai nước.

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Jonathan Coleman đã khen ngợi mong muốn cải thiện quan hệ quân sự song phương của Mỹ và New Zealand không thay đổi chính sách phản đối hạt nhân.

Năm 1986, Mỹ đã quyết định cấm tàu chiến New Zealand vào cảng Mỹ và ngưng các hiệp định hợp tác song phương trong khuôn khổ hiệp ước an ninh ANZUS (Úc, New Zealand, Mỹ). Mục đích nhằm trả đũa New Zealand cấm tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân hoặc chạy bằng năng lượng hạt nhân vào lãnh hải New Zealand. Trước đó, Reuters đưa tin ông Leon Panetta thông báo 33.000 binh lính Mỹ được đưa đến Afghanistan cách đây gần hai năm giữ nhiệm vụ yểm trợ sẽ được về nước vì đã hoàn thành nhiệm vụ trong khi năng lực và quân số quân đội Afghanistan đã gia tăng.

