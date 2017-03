Mỹ mở rộng cảnh báo nguy cơ

Ngày 8-12, kênh tin tức CBS News (Mỹ) cho biết hệ thống cửa hàng Wal-Mart đã tham gia chiến dịch Thấy gì báo nấy (If you see something, say something) của Bộ An ninh nội địa.

Tuần qua đã có 230 cửa hàng tham gia và dự kiến có tổng cộng 588 cửa hàng ở 27 bang gia nhập. Các cửa hàng sẽ chiếu một đoạn video ngắn nhắc nhở người mua sắm báo ngay hành động khả nghi. Cơ quan quản lý các dịch vụ chung (quản lý hơn 9.000 tòa nhà liên bang) đã bắt tay mở rộng chiến dịch. Cơ quan quản lý giao thông vận tải đô thị ở New York tham gia chiến dịch đầu tiên, sau đó đến Công ty Vận chuyển đường sắt quốc gia, Hiệp hội Khách sạn và nhà trọ Mỹ, hàng không… ĐỨC LONG (Theo CBS News, CNN)