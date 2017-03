Mỹ muốn mở chiến dịch tấn công căn cứ IS ở Raqqa

Đại tá John Dorrian, người phát ngôn của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu, cho biết trong một tuần chiến dịch từ ngày 17 đến 23-10, liên minh đã tổ chức 32 phi vụ không kích với 1.776 quả đạn. Các phi vụ không kích đã phá hủy 136 vị trí chiến đấu của IS, 18 đường hầm và 26 xe gài bom.

Tướng Mỹ Stephen Townsend chỉ huy liên minh chống IS đánh giá sau một tuần tấn công, các mũi tiến công áp sát Mosul đều đạt mục tiêu đề ra, tuy nhiên sức chống trả của quân IS cũng khá mạnh. Chúng sử dụng các phương pháp quen thuộc như chất nổ, xe gài bom và ngay cả tên lửa chống tăng định hướng.





Hiện thời trên chiến trường quân đội chính phủ Iraq và lực lượng người Kurd (ảnh) tấn công ở hai mũi khác nhau. Người phát ngôn bộ chỉ huy chiến dịch phối hợp của Iraq khẳng định lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ không tham gia chiến dịch tái chiếm TP Mosul dưới bất cứ hình thức nào.

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim lại tuyên bố pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các vị trí của quân IS ở TP Bashiqa cách Mosul 25 km theo yêu cầu của lực lượng người Kurd Iraq. Trước nay Thổ Nhĩ Kỳ có 700 quân đóng ở căn cứ Bashiqa để làm nhiệm vụ huấn luyện.

Cùng ngày 24-10, lực lượng người Kurd (khoảng 10.000 quân) tuyên bố đã chiếm được Bashiqa. Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Iraq cũng đã tiến sát ngoại ô phía bắc Mosul. Theo nguyên tắc, lực lượng người Kurd sẽ dừng lại cách Mosul khoảng 20 km và chỉ có quân đội chính phủ mới có quyền vào TP.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Mỹ mong muốn nhanh chóng mở chiến dịch tấn công căn cứ IS ở Raqqa (Syria) song song với chiến dịch tấn công Mosul. Ông khẳng định ưu tiên cao nhất của liên minh chống IS là tiêu diệt khả năng lập kế hoạch tấn công ở nước ngoài của IS (chú trọng tiêu diệt bọn đầu sỏ lập kế hoạch).