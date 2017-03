Mỹ muốn tự do hàng hải ở biển Đông

Ngày 19-11, Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ sáu đã khai mạc tại Bali (Indonesia) giữa 10 nước ASEAN với tám đối tác (Mỹ, Nga, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Úc). Đây là lần đầu tiên Mỹ và Nga tham gia hội nghị.

Bốn chủ đề được thảo luận gồm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế khu vực, tăng cường an ninh năng lượng và an ninh lương thực, phối hợp giảm nhẹ thảm họa và duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực.

Tại hội nghị, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi ASEAN kiểm soát các nguy cơ xung đột để duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố Hội nghị cấp cao Đông Á không phải là dịp đúng đắn để thảo luận vấn đề biển Đông. Ông nói tranh chấp biển Đông phải được giải quyết trực tiếp giữa các nước liên quan thông qua đàm phán và tham vấn thân thiện.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại cuộc gặp song phương ngày 19-11. Ảnh: REUTERS

Hội nghị đã thông qua hai tuyên bố quan trọng gồm Tuyên bố của Hội nghị cấp cao Đông Á về các nguyên tắc quan hệ vì lợi ích chung và Tuyên bố Hội nghị cấp cao Đông Á về kết nối ASEAN.

Sáng 19-11, bên lề Hội nghị cấp cao Đông Á, Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Tổng thống Obama đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải thay đổi tỉ giá nhân dân tệ, đồng thời khẳng định Mỹ muốn bảo đảm lâu dài về tự do lưu thông hàng hải và tự do thương mại ở biển Đông cũng như cần một giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp biển Đông.

Ông Obama nói Mỹ không tìm cách đứng ra phân xử tranh chấp ở biển Đông mà chỉ muốn bảo đảm quyền tự do hàng hải.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cam kết sẽ tăng độ co giãn của nhân dân tệ và thúc đẩy cải cách dần nhân dân tệ có kiểm soát.

Trước đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tiếp xúc song phương với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Hai bên nhất trí sẽ hợp tác loại trừ bất đồng, phát triển quan hệ song phương cùng có lợi. Thủ tướng Ôn Gia Bảo kêu gọi Ấn Độ cùng sát cánh với Trung Quốc nhằm bảo đảm thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á.

Trả lời câu hỏi của Thủ tướng Ôn Gia Bảo về việc Ấn Độ tham gia một số dự án thăm dò dầu khí trong vùng biển Đông mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, Thủ tướng Manmohan Singh cho rằng đó là hành động thương mại hợp pháp của Ấn Độ.

Thủ tướng Manmohan Singh khẳng định mục đích của Ấn Độ khi hiện diện tại biển Đông chỉ đơn thuần nhằm bảo đảm quyền lợi thương mại và Ấn Độ kiên quyết phản đối thái độ không hài lòng của Trung Quốc về sự hiện diện của Ấn Độ tại biển Đông. Ông nói tranh chấp chủ quyền trên biển Đông phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế.

Hội nghị ba bên Nhật-Trung-Hàn ngày 19-11 đã nhất trí xây dựng hiệp định đầu tư giữa ba nước vào cuối năm nay. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên dừng mọi hoạt động hạt nhân bất hợp pháp và cam kết không tái khởi động các hoạt động này nếu đàm phán sáu bên về hạt nhân được nối lại. Hội nghị cấp cao ASEAN-LHQ lần thứ tư diễn ra cùng ngày đã nhất trí nâng quan hệ hợp tác ASEAN-LHQ lên tầm cao mới bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Ban Thư ký ASEAN và Ban Thư ký LHQ. Hội nghị đã thông qua tuyên bố chung đồng ý thiết lập đối tác toàn diện giữa ASEAN-LHQ.

LÊ LINH - ĐĂNG KHOA (Theo Channel News Asia, BBC, Aseansummit.org, BBC, Times of India, Reuters)