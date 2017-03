Mỹ ném bom ồ ạt chống IS

(PLO) - Theo số liệu từ Lầu Năm Góc (Mỹ), chiến dịch đánh bom chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tăng đáng kể trong tháng 7 khi người Kurd đánh dồn dập vào khu vực trọng điểm ở miền tây bắc Syria do IS chiếm đóng.