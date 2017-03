Mỹ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Merkel từ năm 2002

Tạp chí Đức cho biết họ đã thấy các tài liệu mật của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, trong đó cho thấy số điện thoại của bà Merkel nằm trong một danh sách đề từ năm 2002, trước khi bà lên làm Thủ tướng.



Số di động của bà vẫn nằm trong danh sách bị theo dõi vào năm 2013.



Trong khi đó Washington hiện đang phải hứng chịu một cuộc biểu tình lớn về chương trình nghe lén của Cơ quan an ninh quốc gia (NSA).



Rất nhiều nghìn người biểu tình đã tuần hành tới đồi Capitol (Tòa nhà quốc hội Mỹ) để yêu cầu giới hạn hoạt động theo dõi. Một số giương biểu ngữ ủng hộ cho cựu nhà thầu an ninh Edward Snowden, người đã tiết lộ quy mô của hoạt động NSA trong thời gian gần đây.











Thủ tướng Đức Angela Merkel



Theo Trung Anh (BBC/Dân Trí)



Theo tờ báo Đức, bản chất của hoạt động giám sát điện thoại di động của bà Merkel không được thấy rõ trong tài liệu. Ví dụ, có khả năng các cuộc hội thoại của bà Thủ tướng Đức bị thu âm và các số liên lạc của bà bị tiếp cận.Đức dự kiến cử các quan chức tình báo hàng đầu của mình tới Washington vào tuần tới để thúc đẩy một cuộc điều tra về cáo buộc nghe lén vốn đang gây phản ứng giận dữ ở Đức.Hôm thứ sáu vừa qua, Đức và Pháp cho biết họ muốn Mỹ ký một thỏa thuận không nghe lén vào cuối năm nay.Ngoài theo dõi điện thoại của bà Merkel, NSA còn bị cáo buộc theo dõi điện thoại của hàng triệu người Đức và người Pháp.Tờ Der Spiegel cho hay tài liệu họ có được cho thấy chi tiết hơn hoạt động theo dõi của NSA đối với các chính phủ châu Âu. Một đơn vị được gọi là Cơ quan Thu thập Đặc biệt, Special Collection Services, có trụ sở ở sứ quán Mỹ tại Berlin, chịu trách nhiệm theo dõi các liên lạc ở cơ quan chính phủ Đức tại thủ đô Berlin.Tài liệu còn cho biết, nếu sự tồn tại của các cơ quan nghe lén này trong các sứ quán Mỹ bị phát hiện, thì mối quan hệ của Mỹ với chính phủ nước ngoài sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.Theo tài liệu mà Der Spiegel tiếp cận, các đơn vị tương tự cũng được đặt ở trên khoảng 80 địa điểm khắp thế giới và 19 trong số này ở các thành phố châu Âu.Theo tạp chí Đức, chính phủ Mỹ còn có căn cứ theo dõi Đức khác nữa đặt ở Frankfurt am Main.Bà Merkel đã gọi cho Tổng thống Mỹ ngay sau khi được nghe về các cáo buộc vào hôm thứ tư vừa qua. Ông Obama đã cho biết với bà Merkel ông không biết gì về những hành vi cáo buộc và xin lỗi về vụ việc.Giới phân tích cho rằng vụ việc đã gây ra rạn nứt ngoại giao lớn nhất giữa Đức và Mỹ từ trước tới nay. Bản thân bà Merkel cho hay bà rất sốc trước vụ việc.