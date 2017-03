Mỹ “nhập khẩu” người tiêu dùng

Ngày 7-10, Thị trưởng New York Michael Bloomberg đã lên án những người tham gia phong trào “Chiếm Wall Street” muốn phá hủy việc làm của người dân New York. Ông nhận định phong trào này đang phá tan nát ngành du lịch. Hôm trước đó, Tổng thống Obama tuyên bố ông hiểu bức xúc của phong trào “Chiếm Wall Street” đã thể hiện sự bất bình lớn hơn đối với bộ máy tài chính và ông nghĩ rằng người dân Mỹ cũng cảm nhận được sự bất bình này. Tuy nhiên, ông vẫn chủ trương giải cứu các ngân hàng vì nếu không, hệ thống tài chính sẽ sụp đổ và thiệt hại cho kinh tế còn nặng nề hơn. Cạnh đó, phong trào chiếm Seattle bắt đầu 17-9 tại New York và hiện nay đã lan ra nhiều thành phố...

TNL (Theo AFP)