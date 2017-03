Mỹ, Nhật, Ấn ủng hộ hòa bình trên biển Đông

Báo Times of India (Ấn Độ) đưa tin ba bên nhất trí tăng cường hợp tác duy trì an ninh hàng hải vì các bên đều có lợi ích tương đồng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuyên bố chung ba bên nhận định Mỹ, Nhật, Ấn ủng hộ hòa bình, dân chủ, thịnh vượng và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Ba bên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và phương thức giải quyết hòa bình các tranh chấp, ủng hộ tự do hàng hải và bay qua và thương mại hợp pháp không bị cản trở, kể cả trên biển Đông.

Ba bên tái khẳng định ủng hộ ASEAN giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc chính trị và an ninh đa phương trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

TNL