Mỹ nối lại viện trợ cho Pakistan

Thông cáo chung nhấn mạnh tầm quan trọng của công cuộc hợp tác chống khủng bố và ghi nhận công tác chống chủ nghĩa cực đoan phải dựa một phần trên nền tảng ổn định kinh tế của Pakistan.

Nhân dịp này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf thông báo trong tài khóa 2014, Tổng thống Obama đã đề nghị Quốc hội thông qua khoản viện trợ 1,162 tỉ USD cho Pakistan, trong đó có 857 triệu USD viện trợ dân sự và 305 triệu USD viện trợ an ninh. Bà nhấn mạnh viện trợ dân sự sẽ được duy trì liên tục và mục đích của khoản viện trợ an ninh chủ yếu nhằm phát triển năng lực chống nổi dậy và chống khủng bố của lực lượng an ninh Pakistan. Reuters nhận định Mỹ và Pakistan dù là đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố từ năm 2001 nhưng quan hệ đã trở nên căng thẳng sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ xâm nhập vào Pakistan tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden. Sau khi trở lại cầm quyền thủ tướng vào tháng 6, ông Nawaz Sharif đã tăng cường động thái hòa hoãn với Mỹ. Hai bên đều mong muốn một đất nước Afghanistan ổn định sau khi NATO rút hết quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

D.THẢO