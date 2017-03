Mỹ phá hủy kho tiền mặt hàng triệu USD của IS

AFP đưa tin, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho hay hai quả bom nặng 900 kg đã san phẳng mục tiêu ở TP Mosul, phá hủy hàng triệu đô la tiền mặt của IS.



Liên quân Mỹ không kích thị trấn Sinjar, tỉnh Mosul, Iraq hôm 12-11-2015 (Ảnh: AFP)

"Chúng tôi ước tính có hàng triệu USD từ tất cả hoạt động bất hợp pháp của chúng như buôn lậu dầu, cướp bóc, tống tiền" - AFP dẫn lời quan chức trên nói.

Trận không kích được cho là diễn ra vào đầu ngày 11-1. CNN là cơ quan truyền thông đầu tiên loan tin về vụ việc, nói rằng quân đội Mỹ cho rằng có từ 5-7 dân thường thiệt mạng trong vụ việc.

Vị quan chức quốc phòng trên nói với AFP rằng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong năm qua đã không kích vào các cơ sở chứa tiền của IS 1-2 lần nhưng hành động lần này có lẽ là trận không kích “đậm” nhất.

"Hiện chưa xác định rõ liệu số tiền này là đồng đô la Mỹ hay các đơn vị tiền tệ khác hoặc các tờ tiền địa phương" - quan chức trên nói.

Mỹ dự kiến gia tăng oanh kích các mục tiêu của IS ở Iraq và Syria, đặc biệt là các cơ sở có khả năng “kiếm tiền” cho IS, kể cả việc ném bom các xe tải chở dầu bất hợp pháp trên toàn Syria của IS.

Trước sức ép từ các nhà phê bình cho rằng chiến dịch không kích IS của Mỹ quá chậm chạp, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ xem xét khả năng không kích các mục tiêu của IS trên phạm vi rộng hơn, kể cả khi các cuộc không kích đó có thể làm chết dân thường.