Mỹ phát động chiến tranh mạng chống IS

Mỹ nhận định các cuộc không kích và việc cắt đứt các kênh tuyên truyền không đủ để chống lại IS. Do đó, nước này gần đây đã bắt đầu một cuộc chiến tranh kỹ thuật số công nghệ cao mang tên Cyber Command.



Hiện nay, Cyber Command đang thực hiện cuộc tấn công đầu tiên vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của IS 'nhằm cắt đứt liên lạc và phá bỏ các chức năng cơ bản khác’.

Theo The New York Times, chiến dịch này sẽ bao gồm nhiều công tác, từ việc làm giả mệnh lệnh của chỉ huy đến làm gián đoạn việc thanh toán cho binh lính. IS sẽ lo sợ rơi vào bẫy của Mỹ và từ đó, Mỹ hy vọng có thể làm chậm các hoạt động của IS.



Ông Michael S. Rogers, Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia, chỉ huy chiến dịch Cyber Command trả lời chất vấn trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện tại Washington (Ảnh: Getty images)

Việc phát động chiến dịch Cyber Command cho thấy thay đổi lớn không chỉ về mặt chiến lược mà còn về thái độ của Mỹ với chiến tranh mạng.

Trước đó, các chiến dịch chiến tranh mạng của Mỹ chỉ nhắm vào các nước có “nguy cơ đe dọa” Mỹ như Iran hay Triều Tiên như một hình thức phòng ngừa. Lần này, quân đội Mỹ xem chiến trang mạng như một loại vũ khí.

Mặc dù còn quá sớm để kết luận về tính hiệu quả của các cuộc tấn công trên Internet vì rất có thể động thái này sẽ khiến IS tăng cường bảo mật trực. Dù vậy, đây vẫn được xem là một thành tựu đáng kể.

Đấu tranh chống lại IS là tâm điểm chương trình nghị sự của ông Obama vào hôm 25-4, khi ông lên kế hoạch để tham dự một hội nghị ở Hanover, Đức, với các nhà lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Ý và Đức. Tuy nhiên dường như chiến dịch chiến tranh mạng ít được các chính khách thảo luận chi tiết.

Trước đó, chính phủ thường không công khai thừa nhận việc phát triển vũ khí tin học hoặc xác nhận vai trò của vũ khí tin học trong các cuộc tấn công trên mạng máy tính.

Nguyên nhân là do các cuộc tấn công trên mạng máy tính dấy lên lo ngại về xâm lược của chủ quyền. Nhưng trong trường hợp này, các nhà lãnh đạo cho biết chiến dịch tấn công trên mạng máy tính có thể làm gián đoạn thông tin liên lạc và thậm chí ngăn ngừa một số hoạt động của IS.

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama Susan E. Rice nói rằng cuộc chiến chống lại IS phải tiến hành trên nhiều phương diện - và các cuộc tấn công trên mạng máy tính chỉ là một phần trong số đó.