Mỹ sẵn sàng trả đũa quân sự Syria thêm lần nữa

Mỹ lo lực lượng tại Syria bị trả đũa Đại tá John J. Thomas, phát ngôn viên quân đội Mỹ, ngày 11-4 cho biết Mỹ đã có những chuẩn bị đặc biệt để đề phòng khả năng lực lượng nước này bị chính phủ Syria tấn công nhằm trả đũa vụ không kích bằng 59 tên lửa Tomahawk vào căn cứ Syria hôm 7-4. Trả lời PV từ Lầu Năm Góc, ông Thomas cho biết vì phải tập trung có những động thái tự vệ cho lực lượng Mỹ ở Syria để đề phòng chính phủ nước này trả đũa nên Mỹ tạm thời chưa tiếp tục tiến hành các cuộc không kích chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực này. Theo ông, Mỹ sẽ mở lại các đợt tấn công IS “càng sớm càng tốt”. Vụ không kích của Mỹ đã phá hủy hơn 20% số máy bay của lực lượng không quân Syria. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, hiện vẫn chưa có tín hiệu cho thấy Syria sẽ trả đũa. Trong khi đó, ông Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và an ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), cho biết nước này không có kế hoạch tham chiến với lực lượng Mỹ tại Syria nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quân đội chính phủ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố của nước này. “Nga không có ý định tham gia một cuộc xung đột vũ trang với Mỹ ở Syria, nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ các lực lượng chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại bọn khủng bố, đây là nhiệm vụ mà chúng ta phải thực hiện” - hãng thông tấn RIA Novosti ngày 11-4 dẫn lời ông Viktor Ozerov. “Nước Nga có hai lựa chọn. Một là tiếp tục ủng hộ Tổng thống Assad, hai là cùng chung tay với các nước còn lại trên thế giới để tìm ra một giải pháp chính trị” - Ngoại trưởng Anh Boris Johnson.