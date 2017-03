Mỹ sắp xử nghi can khủng bố 11-9-2001

Năm nghi can liên quan đến các vụ tấn công nước Mỹ 11-9-2001 (trong đó có nghi can Khalid Shaikh Mohammed từng bị trấn nước 183 lần) sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án liên bang hạt Manhattan, TP New York. Năm nghi can còn lại sẽ được tòa án quân sự (chưa rõ địa điểm) xét xử. Năm nghi can này đã nhận tội tại nhà tù Guantanamo.

Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder thông báo trên truyền hình sẽ xét xử năm nghi can khủng bố ngày 11-9-2001.

Theo Bộ trưởng Eric Holder, ông quyết định đưa năm nghi can liên quan các vụ tấn công 11-9-2001 ra xét xử tại tòa án liên bang hạt Manhattan mà không ra tòa án quân sự vì ba lý do: chứng cứ đã rõ ràng; hầu hết nạn nhân của vụ tấn công là dân thường; vụ tấn công xảy ra trên đất Mỹ.

Ông cho biết sẽ chỉ đạo các công tố viên áp dụng mức án tử hình cho các nghi can này. Tuy nhiên, theo một số luật sư Mỹ, các nghi can có thể phản cung trước tòa, cho rằng nghi can nhận tội do bị tra tấn.

Theo một số nghị sĩ đảng Cộng hòa và cả cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ (dưới thời Tổng thống Bush) Michael Mukasey, việc đưa năm nghi can ngày 11-9-2001 ra xét xử trước tòa án dân sự là không thích hợp và Mỹ có thể sẽ tiếp tục hứng chịu khủng bố một khi các nghi can này được đưa vào đất Mỹ. Ngược lại, một số nghị sĩ đảng Dân chủ đồng ý với quyết định của Bộ trưởng Eric Holder.

HỒNG CẨM (Theo New York Times)