Mỹ sẽ bảo vệ tài sản ASEAN

Trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia trong hai ngày, ngày 11-2 tại thủ đô Kuala Lumpur, Đô đốc Jonathan W. Greenert, tư lệnh tác chiến hải quân Mỹ, đã hội đàm với Đô đốc Tan Sri Abdul Aziz Jaafar, tư lệnh hải quân hoàng gia Malaysia.

Báo New Straits Times (Malaysia) đưa tin tại cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận về hợp tác tác chiến tàu ngầm và các vấn đề an ninh hàng hải. Đô đốc Jonathan W. Greenert đánh giá cao những gì Malaysia đã thực hiện trong những năm qua để bảo đảm an ninh hàng hải ở Đông Nam Á.

Ông nhấn mạnh an ninh ở biển Đông là mối quan tâm chung của Mỹ và Malaysia; khi có bất kỳ dấu hiệu xung đột nào xảy ra ở biển Đông, các bên liên quan cần phải sử dụng biện pháp ngoại giao để giải quyết nhằm duy trì hòa bình vì lợi ích chung.





Đô đốc Mỹ Jonathan W. Greenert (phải) và Đô đốc Tan Sri Abdul Aziz Jaafar trao quà lưu niệm ngày 11-2. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Ông cam kết Mỹ sẽ bảo vệ tài sản hàng hải của các nước ASEAN ở biển Đông, do đó Malaysia không cần phải bất an về vấn đề phòng vệ trong tình huống cần thiết.

Phát biểu với báo giới, Đô đốc Tan Sri Abdul Aziz Jaafar ghi nhận quan hệ hải quân Malaysia-Mỹ sẽ được củng cố hơn nữa thông qua các chuyến thăm Malaysia thường xuyên của các tàu hải quân Mỹ. Ông cho biết từ năm 2008-2013, 132 tàu hải quân Mỹ đã ghé thăm các cảng Malaysia.

Liên quan đến biển Hoa Đông, ngày 12-2, cơ quan tuần duyên Nhật đã nộp đơn cho tòa án ở TP Naha (tỉnh Okinawa) kiện đòi thuyền trưởng Trung Quốc (TQ) Chiêm Kỳ Hùng bồi thường sau vụ ông này đâm tàu cá vào hai tàu tuần duyên Nhật gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9-2010.

Hãng tin Kyodo (Nhật) đưa tin cơ quan tuần duyên Nhật cũng đã công bố đoạn băng ghi hình vụ trên.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Hoa Xuân Oánh chỉ trích vụ Nhật kiện thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng và còn yêu cầu Nhật phải bồi thường và xin lỗi TQ. TQ cho rằng Nhật vi phạm chủ quyền lãnh thổ TQ và các quyền hợp pháp của ngư dân TQ.

LÊ LINH