Mỹ sẽ cất trữ vũ khí "bao quanh" Nga, đủ cho 5000 quân

Tờ New York Times đã tiết hộ thông tin rằng Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch cất trữ xe tăng tác chiến, các phương tiện bộ binh chiến đấu và các vũ khí hạng nặng khác tại khu vực Đông Âu và Baltic. Số lượng vũ khí này sẽ đủ sức trang bị cho gần đến 5.000 quân tác chiến chủ lực, chưa tính lực lượng hậu cần.



Theo bài viết, mỗi một quốc gia vùng Baltic (gồm Lithuania, Latvia và Estonia) sẽ được cất trữ một lượng trang thiết bị quân sự “đủ cho một đại đội 150 người”. Còn tại Ba Lan, Romania, Bulgaria, và Hungary, mỗi quốc gia sẽ cất trữ lượng trang thiết bị đủ cho từ một đại đội đến một tiểu đoàn 750 người.



Mỹ sẽ bố trí trang thiết bị quân sự tại Baltic và Đông Âu đủ cho 5000 quân (Ảnh minh họa)

Trả lời tờ The New York Times, vị quan chức này khẳng định: “Chúng tôi sẽ bố trí trước một số lượng đáng kể trang thiết bị”. Vị quan chức giấu tên này đã từ chối nhận xét thêm về các chi tiết trong báo của của tờ The New York Times.

Theo bài viết, nếu như động thái này được chính thức thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh Washington cho bố trí trang thiết bị quân sự hạng nặng tại các quốc gia thành viên NATO ở Đông Âu.

Hãng tin Reuters đánh giá, đề xuất này được Lầu Năm Góc đưa ra nhằm trấn an các đồng minh của Mỹ tại châu Âu trước tình hình căng thẳng tại Ukraine, cũng như sự kiện Crimea được xác nhập vào lãnh thổ Liên Bang Nga.



Hiện vẫn chưa rõ liệu Lầu Năm Góc có thật sự sẽ thông qua kế hoạch táo bạo này hay không (Ảnh: Reuters)

Theo bài viết của The New York Times, kế hoạch này nhiều khả năng sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Nhà Trắng phê duyệt trong tháng này. Việc phê duyệt sẽ hoàn thành trước thềm một cuộc họp các bộ trưởng Quốc phòng của NATO tại Brussel.

Tuy nhiên, khi được hỏi về các chi tiết trong bài báo, phát ngôn của Lầu Năm Góc Đại tá Steve Warren khẳng định cơ quan này vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào xoay quanh việc bố trí các trang thiết bị. Theo ông, “quân đội Mỹ sẽ tiếp tục nhận tư vấn từ các đồng minh, tìm kiếm vị trí tốt nhất để cất trữ các trang thiết bị này”.