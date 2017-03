Mỹ sẽ có đạo luật chiến tranh mạng?

Tổng thống Mỹ sẽ giữ quyền đóng cửa một phần của hệ thống Internet trong trường hợp có một cuộc tấn công mạng vào nước Mỹ? Các công ty tư nhân sẽ được yêu cầu chia sẻ thông tin về đe dọa an ninh mạng với chính phủ Mỹ?

Các nhà cung cấp Internet sẽ được yêu cầu xây dựng “cửa sau” để giúp giới chức Mỹ kiểm soát lưu lượng Internet? Việc tìm kiếm trực tuyến có định hướng sẽ được mở rộng? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về an ninh mạng của Mỹ - Bộ Quốc phòng? Bộ An ninh nội địa? hay Cơ quan an ninh quốc gia?

Quốc hội Mỹ đã giành phần lớn thời gian trong năm 2010 này để bàn thảo về nhưng câu hỏi tập trung quanh vấn đề an ninh mạng, nhưng từ nay đến kỳ Đại hội thứ 111 của Quốc hội còn quá ít để các nhà lập pháp có thể đưa ra một quyết định cụ thể về vấn đề này.

Đại diện Đảng Cộng hòa, giám đốc Ủy ban tình báo Thượng viện, Louis Tucker cho biết, “tôi không lạc quan rằng một dự luật về an ninh mạng sẽ được thông qua trong thời gian tới”.

Khái niệm "chiến tranh mạng" tuy mới xuất hiện nhưng đã khiến chính phủ các nước phải đổ rất nhiều tiền của để đối phó với nó

Cấp trên trực tiếp của Tucker là Thượng nghị sỹ Christopher Bond, là người đồng bảo trợ dự án an ninh mạng, có quyền chỉ định một giám đốc mạng, người sẽ trực tiếp báo cáo với Tổng thống Mỹ về các vấn đề liên quan, đồng thời có quyền quản lý một khoản ngân sách an ninh mạng do Liên bang giao cho.

Sau cuộc bầu cử ngày 2/11/2010, quốc hội chỉ có một vài tuần để bàn thảo về vấn đề này, trong đó còn phải thông qua một đạo luật về mở rộng cắt giảm thuế và một dự luật phân bổ ngân sách cho các hoạt động của chính phủ.

“Trên cơ sở xem xét các chi tiết của một dự luật an ninh mạng nếu có, tôi dự đoán rằng việc thông qua này có thể phải đợi đến năm sau”, Tucker nói trong một cuộc thảo luận an ninh mạng do Quỹ Herritage Foundation tổ chức ngày 26/10/2010.

Nếu dự luật an ninh mạng được thông qua vào năm tới, nó sẽ không có sự tham gia của Bond, vì ông ấy đã nghỉ hưu.

Dự luật về an ninh mạng được bảo trợ bởi các Thượng nghị sỹ Joseph Lieberman, Susan Collins và Tom Carper.

Dự luật này nếu thông qua sẽ trao cho Tổng thống quyền thực hiện “các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của quốc gia nếu một lỗ hổng an ninh mạng bị phát hiện hoặc bị khai thác”.

Cố vấn liên minh tự do dân sự Mỹ, Michelle Richardson cho biết, một vấn đề xảy ra là dự luật này không quy định rõ tổng thống sẽ được làm những gì. Các quyền “không được định nghĩa rõ ràng. Chúng có thể bao gồm các quyền trong Đạo luật truyền thông, theo đó cho phép chính phủ nắm quyền kiểm soát các cấu trúc truyền thông và đóng cửa hoặc tạm ngừng sử dụng chúng”.

Đạo luật truyền thông được thông qua năm 1934, theo đó cho phép tổng thống toàn quyền sử dụng hệ thống truyền thông khi có chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh.

Khi áp dụng điều này trong dự luật an ninh mạng, Tổng thống sẽ có quyền đóng cửa hoặc “đánh sập” một phần mạng Internet.

Các trợ lý của ba thượng nghị sỹ bảo trợ dự luật này cho biết, dự luật sẽ nhằm hạn chế một số quyền như vậy của Tổng thống. Ba thượng nghị sỹ tham gia bảo trợ dự luật sẽ yêu cầu các quyết định đánh sập một phần hệ thống Internet của Tổng thống phải được Quốc hội thông qua, và chỉ được làm điều này trong vòng 120 ngày.

Dự luật cũng yêu cầu Tổng thống “phải tìm ra các biện pháp khả thi” trước khi sử dụng quyền của mình trong trường hợp có đe dọa an ninh mạng xảy ra.

“Dự luật không cho phép chính phủ can thiệp vào các cơ sở hạ tầng quan trọng”, các trợ lý ncho biết.

Luật cũng đề xuất lập ra một văn phòng chính sách không gian mạng trong Nhà Trắng nhằm giám sát các nỗ lực liên bang đối với không gian mạng và thiết lập chính sách không gian mạng.

Đồng thời lập ra một Trung tâm Quốc gia về An ninh mạng và Truyền thông trực thuộc Bộ an ninh nội địa để bảo vệ hệ thống mạng của chính phủ liên bang và tư nhân khỏi các cuộc tấn công.

Dự luật đưa ra quyền bảo vệ những hệ thống mạng trọng yếu với thời gian kiểm soát thực tế, và thiết lập các yêu cầu an ninh cho khu vực mạng tư nhân.

Các nhà khai thác mạng tư nhân sẽ được yêu cầu báo cáo các vi phạm quan trọng cho chính phủ, đồng thời chia sẽ những phân tích rủi ro với các nhà mạng khác. Nhận lại, họ sẽ được cơ quan an ninh mạng của chính phủ bảo vệ.

Trước đó, chính phủ liên bang đã ra một quy định cho phép các cơ quan an ninh được kiểm tra email và cuộc gọi cá nhân ra nước ngoài của mọi công dân Mỹ khi thấy cần thiết mà không cần có sự chấp thuận của tòa án.

“Nhưng với dự luật mới này, mọi việc làm của chính phủ liên quan đến an ninh mạng phải được chứng minh là cần thiết và phải được quốc hội thông qua”, các báo cáo cho biết.

Theo Hữu Túc (VTC News/Defencenews)