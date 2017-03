Mỹ sẽ triển khai 2.500 quân ở Úc

Báo Sydney Morning Herald (Úc) ngày 7-10 đưa tin người phát ngôn về quốc phòng của Công đảng (đối lập) Richard Marles tuyên bố hải quân và không quân Úc phải được toàn quyền hoạt động tự do hàng hải ở biển Đông, kể cả trong 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép. Ông cảnh báo Trung Quốc không được tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông. Trong khi đó, cựu Đại sứ Úc tại Mỹ Kim Beazley tuyên bố Úc có quyền lịch sử để hoạt động ở biển Đông và tiến hành tự do hàng hải trong khu vực. _____________________________________ 1.250 là số quân Mỹ hiện nay được triển khai đến căn cứ Darwin (Úc). Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne khẳng định quân số này sẽ được tăng lên 2.500 quân từ nay đến năm 2020.