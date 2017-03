Mỹ siết an ninh hàng không

Theo Văn phòng tổng thống Mỹ, Cơ quan An ninh giao thông Mỹ đã yêu cầu mọi sân bay trên thế giới từ ngày 4-1 thực hiện quy định: Tất cả hành khách đến Mỹ là công dân của 14 nước được Bộ Ngoại giao Mỹ liệt vào danh sách các nước tài trợ, chứa chấp và có liên quan khủng bố sẽ phải bị kiểm tra an ninh gắt gao hơn các hành khách khác trước khi lên máy bay.

Danh sách này gồm Algeria, Lebanon, Saudi Arabia, Afghanistan, Libya, Nigeria, Pakistan, Somalia, Yemen, Cuba, Iran, Iraq, Sudan, Syria.

Các hình thức kiểm tra có thể bao gồm biện pháp trực tiếp khám xét thân thể và hành lý, dùng máy quét thân thể hành khách, dùng công nghệ phát hiện chất nổ. Hành khách không thuộc 14 nước kể trên khi làm thủ tục bay đến Mỹ cũng có thể bất ngờ bị nhân viên an ninh sân bay chặn lại và bị kiểm tra.

Hành khách chờ đợi tại sân bay quốc tế Newark tối 3-1. Ảnh: REUTERS

Ngay sau quyết định của Mỹ, Hiệp hội Vận chuyển hàng không quốc tế đại diện cho 230 hãng hàng không trên thế giới đã hoan nghênh quyết định này.

Tối 3-1, tại sân bay quốc tế Newark Liberty (bang New York), do sơ suất trong khâu kiểm tra an ninh, một người đàn ông bước thẳng vào khu vực cách ly mà không qua kiểm tra. Hậu quả là hàng loạt chuyến bay đã bị hoãn đến sáu giờ. Hành khách trong khu vực cách ly phải chịu kiểm tra an ninh thêm lần nữa. Lực lượng an ninh tỏa ra tìm kiếm người đàn ông đó nhưng không có kết quả.

Ngày 3-1, Cố vấn chống khủng bố của tổng thống John Brennan khẳng định Mỹ không có kế hoạch đưa quân vào Yemen để mở mặt trận trực tiếp truy quét Al-Qaeda. Ông cũng cho biết vẫn giữ kế hoạch đưa tù nhân người Yemen ở nhà tù Guantanamo về nước.

Một số nghị sĩ đã yêu cầu Mỹ nhanh chóng hủy bỏ kế hoạch này. Tuần trước, các nghị sĩ đã yêu cầu chính phủ Mỹ phải bắt buộc chính phủ Yemen bảo đảm không để số tù nhân này tham gia khủng bố. Hiện còn khoảng 91 tù nhân Yemen trong nhà tù Guantanamo và Mỹ đã dự tính sẽ trả tự do cho phân nửa về Yemen.

Sau Mỹ và Anh, ngày 4-1, Nhật đã đóng cửa đại sứ quán tại Yemen do lo ngại tình hình an ninh. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp cũng thông báo đã đóng cửa đại sứ quán Pháp tại Yemen. Yemen đã triển khai cảnh sát bảo vệ đại sứ quán Mỹ, Anh, Đức, Saudi Arabia và siết chặt an ninh tại sân bay thủ đô.

Cố vấn chống khủng bố của tổng thống Mỹ John Brennan khẳng định với hãng tin CNN rằng theo một số nguồn tin đáng tin cậy, tổ chức khủng bố Al-Qaeda đang chuẩn bị tấn công vào một mục tiêu ở thủ đô Sanaa của Yemen và đó có thể là đại sứ quán Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Yemen Abo Bakr al-Kourbi đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ loại trừ nguy cơ khủng bố ở Yemen. Cụ thể là giúp đỡ trong các lĩnh vực huấn luyện quân sự, viễn thông, vận tải đường biển và đường bộ. Theo bộ trưởng, cơ quan an ninh Yemen đã phát hiện Al-Qaeda có âm mưu tấn công các công trình kinh tế, các cơ quan an ninh và quân sự tại Yemen.

Hàn Quốc: Tại sân bay Incheon ở Seoul, từ cuối năm 2009, hành khách đến Mỹ đã bị kiểm tra nghiêm ngặt. Nhân viên an ninh căn cứ vào quốc tịch, nơi đến Hàn Quốc và thời gian mua vé để lập danh sách theo dõi. Úc: Bộ Giao thông Úc thông báo tất cả hành khách đến Mỹ sẽ bị khám xét thân thể và hành lý xách tay trước khi lên máy bay. Thái Lan: Toàn bộ hành khách đến Mỹ đều bị khám xét từ ngày 26-12-2009. Ai Cập: Sân bay Cairo bổ sung quy định: Trong giờ cuối của các chuyến bay, tổ bay không được thông báo cho hành khách địa phận đang bay và không cho hành khách rời chỗ ngồi. Iraq: Sân bay Baghdad đã triển khai chó nghiệp vụ ngửi hành lý và cho nhân viên khám xét hành khách đi Mỹ trước khi lên máy bay.

THIÊN ÂN-THÙY LINH (Theo New York Times, AFP, Washington Post)