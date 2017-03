Mỹ tạm ngừng chương trình huấn luyện lực lượng đối lập Syria

Tuy nhiên, “đó chỉ là quyết định tạm thời bởi Mỹ đang thay đổi chương trình huấn luyện cho phù hợp với tình hình hiện tại” - theo lời Brett McGurk - Đặc phái viên về các nỗ lực chống IS của thứ trưởng quốc phòng Mỹ.



Trong cuộc họp báo sáng hôm qua tại London (9-10), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Mỹ sẽ giữ vững cam kết huấn luyện lực lượng chống IS ở Syria và đang tìm biện pháp cải tiến chương trình huấn luyện.

Thay vì huấn luyện và trang bị vũ khí, chiến lược mới của Mỹ là hỗ trợ về quân sự cho các lực lượng đối lập Syria trong cuộc chiến chống IS.

Chương trình huấn luyện và trang bị vũ khí cho các lực lượng đối lập Syria ôn hòa của Mỹ đã được đặt trong vòng kiểm soát nghiêm ngặt trong những tuần qua sau khi Nhà Trắng phát hiện dù nước này đã tiêu tốn gần 500 triệu đô nhưng chương trình này chỉ huấn luyện được rất ít binh lính.



Phe nổi dậy tham gia buổi huấn luyện gần tỉnh Idlib, Syria hồi năm 2012. Ảnh: AP

Các quan chức lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh các lực lượng đối lập Syria sẽ tiếp tục được cung cấp các thiết bị quân sự cơ bản nhằm giảm bớt rủi ro.

CNN dẫn lời Bộ trưởng Carter rằng việc tạm ngừng chương trình huấn luyện là cơ hội để Mỹ đánh giá lại thành quả của chương trình.

Ông phát biểu: “Tôi không hài lòng với những gì chương trình huấn luyện này đã đạt được trong thời gian qua. Vì vậy Mỹ đang xem xét các giải pháp nhằm giúp chương trình đạt được mục tiêu chiến lược đúng đắn là giành lại lãnh thổ bị IS chiếm đóng”.

Theo một quan chức Mỹ, chương trình huấn luyện bị tạm ngừng do Chính phủ Mỹ đang tìm các biện pháp khác nhằm hỗ trợ những lực lượng đối lập ôn hòa ở Syria và Mỹ vẫn tiếp tục làm hậu thuẫn cho cáo lực lượng chống Chính phủ Syria.

Trong tuyên bố vào hôm qua, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho hay: “Bộ trưởng Carter đang chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ đưa quân trang và quân dụng cho các lực lượng được chọn lọc để họ có thể phối hợp chiếm lại phần lãnh thổ bị IS chiếm đóng. Mỹ sẽ giám sát và hỗ trợ các lực lượng này trên không”.

Theo CNN, Mỹ sẽ cung cấp đạn dược và phương tiện liên lạc cho Liên đoàn Arab tại Syria - một lực lượng đối lập ôn hòa với 5000 thành viên ở miền Bắc Syria.

Lực lượng Syria Mới - một đơn vị được Mỹ huấn luyện và trang bị quân sự vẫn tiếp tục được Mỹ hỗ trợ. Tuy nhiên, chương trình huấn luyện bị tạm ngừng đồng nghĩa với việc lực lượng này sẽ không tuyển và huấn luyện thêm thành viên nào ngoài vài trăm thành viên hiện tại.

CNN dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ rằng nhiều tuần qua một số chỉ huy lực lượng đặc biệt của Mỹ đã thúc ép Chính phủ nước này đưa ra quyết định tạm ngừng chương trình huấn luyện sau chiến thắng của liên quân do Mỹ đứng đầu trên chiến trường Syria.

Các lực lượng trong liên quân sẽ được đánh giá về kỹ năng lãnh đạo, được huấn luyện và được hỗ trợ chuyên môn về liên lạc và tình báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu: “Chúng tôi đã đệ trình lên Tổng thống Obama nhiều giải pháp. Tôi nghĩ tổng thống sẽ sớm có câu trả lời”.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham lại cho rằng ngay từ đầu chương trình huấn luyện của Mỹ tại Syria đã thất bại, bởi “Vấn đề nằm ở chỗ chương trình huấn luyện này chỉ phục vụ cho mục tiêu chống IS. Chẳng người Syria nào chỉ muốn chống mỗi IS. Họ muốn chống cả chính quyền của Tổng thống Assad bởi ông ta đã giết gia đình họ”.

Thượng nghị sĩ Graham còn chỉ trích chiến lược của Mỹ tại Syria và Trung Đông. Cố vấn cho Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes phủ nhận chỉ trích của một nghị sĩ Quốc hội rằng chương trình huấn luyện thất bại do thiếu nguồn lực và sự cam kết của Mỹ.

Theo giới chức lãnh đạo Mỹ, Nhà Trắng hiện không xem xét việc thành lập khu vực cấm bay trên lãnh thổ Syria. Khu vực cấm bay là ý kiến của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và là một trong những đề xuất chủ chốt từ những người chỉ trích tìm kiếm sự ủng hộ chiến dịch chống IS. Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng sẽ không thông qua chính sách giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục tại vị.

Cố vấn Rhodes cho rằng liên quân do Mỹ đứng đầu “đang thực sự chống IS, trong khi Nga thì không” và nhấn mạnh chiến dịch chống IS của Mỹ vẫn tiếp tục dù chương trình huấn luyện bị tạm ngừng.