Mỹ tăng cường cảnh giác với nguy cơ khủng bố

Ông cho biết Mỹ sẽ tham khảo kỹ lưỡng thông tin về vụ nổ súng này và khẳng định điều quan trọng đối với Mỹ và Canada là duy trì hợp tác chặt chẽ để đối phó khủng bố.

Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ thông báo đã tiến hành các biện pháp sẵn sàng ứng phó. Cảnh sát New York đã tăng cường tuần tra quanh các cơ quan của chính phủ Canada. Đại sứ quán Canada ở Mỹ và Tổng Lãnh sự Canada ở New York vẫn mở cửa bình thường. Công tác bảo vệ an ninh tại nhiều vị trí nhạy cảm như mộ chiến sĩ vô danh ở Arlington, đại sứ quán Mỹ tại Ottawa đã được tăng cường.

Trong điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Canada John Baird nhận định vụ tấn công ở tòa nhà Quốc hội Canada có liên quan đến sự kiện Canada tham gia liên minh chống Nhà nước Hồi giáo.

Trên báo Huffington Post (Mỹ), GS John A. Tures thuộc Trường LaGrange tại bang Georgia (Mỹ) nhận định có lý do để Canada trở thành mục tiêu khủng bố. Trước đây, Canada là một phần quan trọng trong chiến dịch chống khủng bố của NATO ở Afghanistan. Hiện nay, Canada là một đồng minh chính của Mỹ trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Dù Canada đóng góp quân sự kém hơn Mỹ, Anh, Pháp nhưng có cam kết chính trị mạnh mẽ trong liên minh.

GS John A. Tures ghi nhận vụ tấn công ở tòa nhà Quốc hội Canada nhằm mục đích kiểm tra cam kết chống khủng bố của liên minh các nước Tây Âu và Bắc Mỹ có bền vững hay không, đồng thời nhằm làm suy yếu nội bộ Canada và nỗ lực hợp tác chống khủng bố giữa Canada và Mỹ.

GS John A. Tures so sánh tính chất vụ tấn công ở Canada tương tự các vụ khủng bố nhắm vào các nước NATO như vụ đánh bom tàu hỏa ở Madrid (Tây Ban Nha) vào năm 2004 và đây là tín hiệu cảnh cáo của bọn khủng bố chuyển đến Mỹ rằng Mỹ nên chờ đợi những gì sắp xảy ra ở Mỹ.

Nhận định trên báo Sydney Morning Herald (Úc) ngày 23-10, chuyên gia Greg Barton ở ĐH Monash (Úc) cho rằng vụ tấn công tương tự vụ nổ súng ở tòa nhà Quốc hội Canada hoàn toàn có thể xảy ra ở Úc và nhiều nước khác. Ông khẳng định Úc đang đối phó với nguy cơ khủng bố từ bên trong, đặc biệt từ các phần tử cực đoan tấn công riêng lẻ.

ĐĂNG KHOA – TNL