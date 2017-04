Mỹ thả siêu bom 10 tấn xuống Afghanistan

Theo hãng tin Fox News, quả bom nặng gần 10 tấn, được thả từ máy bay C-130 xuống một mục tiêu có khủng bố ẩn náu tại tỉnh Nangarhar, gần biên giới Pakistan/Afghanistan.

Đây là lần đầu tiên loại bom mang số hiệu GBU-43, hay còn có biệt danh là “mẹ của mọi loại bom”, được sử dụng trong thực chiến, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Adam Stump cho biết. Tên chính thức của quả bom là MOAB (Phi đạn nổ không trung khổng lồ), chứa gần 10 tấn thuốc nổ. Theo Wall Street Journal, đây là quả bom lớn thứ hai kho vũ khí của Mỹ.



Bom GBU-43. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ



Tướng John W. Nicholson, chỉ huy lực lượng của Mỹ tại Afghanistan, cho biết: “Với các tổn thất ngày một nhiều, IS đã tăng sử dụng các thiết bị nổ, boong-ke, và các hệ thống đường hầm để tăng khả năng phòng ngự. Quả bom này là loại đạn dược phù hợp nhất để loại bỏ các chướng ngại vật trên và duy trì đà tấn công tiêu diệt IS”.

Hãng tin AP dẫn lời ông Stump cho biết, quả bom nhắm đến một hệ thống đường hầm hang động có quân IS đang trú ẩn. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer, casc tay súng IS dùng những hệ thống hang động này để “di chuyển tự do”, vì vậy cần phá hủy không gian hoạt động này để đánh bại IS.

Lầu Năm Góc cũng thông báo đã “cẩn thận tránh mọi khả năng giết nhầm dân thường trong đợt không kích” và khẳng định sẽ “tiếp tục các chiến dịch tiêu diệt IS cho đến khi nhóm này bị hủy diệt ở Afghanistan”.