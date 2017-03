Mỹ thất thế khi 'đọ sức' truyền thông chống IS

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thay thế tổ chức khủng bố toàn cầu Al-Qaeda trở thành đối tượng chính cho những nghiên cứu và chiến dịch “phản công” của Mỹ trên mạng Internet. Theo báo Washington Post (Mỹ), các cơ quan tình báo nước này đã và đang bí mật theo dõi, nỗ lực ngăn chặn các trang mạng của lực lượng khủng bố này.





Video Welcome to ISIL Land (Youtube)

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chi 6 triệu đô la để thiết kế các sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội về tính tàn bạo của IS. Chính phủ Mỹ hy vọng việc sử dụng các hình ảnh “rùng rợn” của chính IS sẽ “khuyên nhủ” những tín đồ Hồi giáo không tham gia vào hàng ngũ khủng bố.

Marie Harf, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết chiến dịch này hướng đến những đối tượng mà IS tuyển mộ, sự đồng cảm của cộng đồng mạng, đồng thời lên án sự tàn bạo, chết chóc và phi nghĩa của IS.

Các cơ quan tình báo của Mỹ đánh giá lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã thiết lập nên một “chuẩn mực vàng” về cả số lượng và chất lượng trong cách thức tuyên truyền khủng bố. Chúng dám làm những điều mà Al-Qaeda trước giờ “chỉ hù chứ không làm”. Nhờ đó mà hình ảnh của IS trên Internet ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm.

Theo Matt Olsen, giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia (Mỹ), chưa tổ chức Hồi giáo cực đoan nào có bộ máy tuyên truyền toàn cầu “ấn tượng” như IS, đặc biệt về mạng xã hội.

Điều này buộc chính quyền Obama phải tiến hành cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo không những trên chiến trường Trung Đông, mà còn trên Internet.

Theo Washington Post, kênh Youtube của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng tải video “Chào mừng đến vùng đất của ISIS” (ISIS – Islamic State of Iraq and Syria - là cách mà phía Mỹ thường sử dụng để chỉ lực lượng IS). Đoạn phim sử dụng chính những hình ảnh mà IS đã đăng tải, cộng thêm các lời bình luận mỉa mai đã thu hút được nhiều lượt quan tâm trên mạng xã hội.

Được thành lập từ năm 2011 để nghiên cứu và đáp trả các hoạt động truyền thông của các tổ chức Hồi giáo cực đoan trên mạng xã hội, Trung tâm Chiến lược Truyền thông Chống khủng bố là đơn vị thiết kế các đoạn video này cho Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thông điệp mà chính quyền Mỹ hy vọng truyền đạt đó là: IS đang lừa dối các tín đồ Hồi giáo, và cuộc chiến “chống Phương Tây” của tổ chức này thật ra là để tàn sát các tín đồ Hồi giáo vô tội. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định sách lược này không những không can ngăn hiệu quả các tín đồ Hồi giáo phương Tây gia nhập vào IS, mà còn vô tình truyền bá hình ảnh của tổ chức này.

Evan F.Kohlmann, thuộc công ty tư vấn an ninh Flashpoint Global Partners, đánh giá các thông điệp mà cơ quan tình báo Mỹ gửi đi phần lớn không “đến” được với các chiến binh Hồi giáo hoặc không gợi được sự đồng cảm của mọi người.

Theo ông, sở dĩ những thông điệp này không đạt được hiệu quả nhưng mong đợi, là do Bộ Ngoại giao Mỹ quên rằng những chính cảnh tượng hành hình hay đánh bom tự sát lại là điều đã “hấp dẫn”, chứ không ngăn cản, các chiến binh Hồi giáo Phương Tây tham gia vào hàng ngũ IS.

“Mồi nhử” của tổ chức IS chính là những thù hận và mâu thuẫn về lịch sử giữa phương Tây và Hồi giáo mà các công cụ truyền thông của Mỹ không thể nhanh chóng giải quyết được.