Mỹ thông báo sẽ sớm điều tàu hải quân tới Biển Đông

Tàu đánh cá Trung Quốc neo đậu tại bãi đá ngầm Chữ Thập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nguồn tin, Mỹ dự kiến sẽ điều tàu chiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.Động thái trên nhiều khả năng sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ trong bối cảnh Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh mới tuyên bố tại một cuộc họp báo hồi tuần trước rằng: "Chúng tôi cực lực phản đối bất kỳ nước nào sử dụng quyền tự do qua lại và quyền bay qua làm cớ để làm xói mòn chủ quyền và an ninh của nước khác."Theo một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, kể từ năm 2012, Washington đã không tiến hành tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các bãi đá ngầm trên.Mặc dù chính quyền của Tổng thống Barack Obama tránh điều tàu quân sự vì lo ngại phản ứng tiêu cực từ phía Bắc Kinh, nhưng đã quyết định hành động như trên trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục công việc bồi đắp và xây dựng các cơ sở trái phép trong vùng biển này.Hồi đầu tháng này, Chính phủ Mỹ đã thông báo với các nước quanh các vùng biển tranh chấp về kế hoạch đảm bảo "tự do qua lại" và cho biết sẽ sớm triển khai kế hoạch này, nhưng không nói rõ thời điểm.Cho dù giới chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đã gián tiếp nói về kế hoạch tuần tra của Hải quân Mỹ tại Biển Đông, nhưng việc thông báo kế hoạch này cho các nước hữu quan thông qua kênh ngoại giao đã nhấn mạnh lập trường phản đối của Tổng thống Obama trước tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc./.